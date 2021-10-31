الإسكان: مخطط لنقل 35 مليون نسمة إلى الساحل الشمالي على 30 سنة

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قال المهندس مصطفى منير، مستشار وزير الإسكان، إن الوازرة تخطط لاستيعاب 35 مليون نسمة في منطقة الساحل الشمالي، خلال ثلاثين سنة، ضمن خطط الوزارة للتعامل مع الزيادة السكانية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «منير»، خلال كلمته في مؤتمر التطوير العقاري، أنه تم حل مشكلة تعدد الجهات المالكة لأراضٍ في الساحل، وصدور قرار بنقل كافة الأراضي لولاية وزارة الإسكان بدلًا من تعدد الجهات الحكومية المسؤولة عن تنمية منطقة الساحل الشمالي.

وأضاف أن الحكومة بصدد طرح مدينة جديدة، وهي رأس الحكمة في تكل المنطقة بجانب مدينة العلمين الجديدة.

وفيما يتعلق بموقف الشركات العقارية في الساحل الشمالي، قال انه اللجنة المشكلة من الوزارة انتهت من توفيق أوضاع 25 شركة عاملة في منطقة الساحل الشمالي، وقعت بالفعل على على محاضر الاتفاق، وأشار إلى أن 200 شركة تعكف على استكمال الأوراق اللازمة لتقنين أوضاعها.