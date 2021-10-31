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5.4 % زيادة في القيمة السوقية للبورصة خلال أكتوبر

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5.4 % زيادة في القيمة السوقية للبورصة خلال أكتوبر 5.4 % زيادة في القيمة السوقية للبورصة خلال أكتوبر

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أغلق مؤشر إيجي إكس 30 عند 11420 نقطة بزيادة 8.5 % في ختام تعاملات شهر أكتوبر 2021، بينما سجل مؤشر إيجي اكس 70 تراجع بنسبة 15.35% ليصل إلى 2304 نقاط، بينما أغلق المؤشر إيجي إكس 100 على تراجع بنسبة 10.47 % خلال تعاملات شهر أكتوبر وأغلق عند 3278 نقطة، بينما اغلق مؤشر إيجي إكس 30 متساووي الاوزان 5.04 % ليغلق عند مستوي 13.534 نقطة .

وقال التقرير الأسبوعي للبورصة عن شهر أكتوبر 2021 إن إجمالي القيمة السوقية بلغ 741.8 مليار جنيه في نهاية التعاملات بزيادة 5.47 %.

وأوضح التقرير ان اجمالي قيمة التداول خلال الشهر بلغ 101.8 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 12.5 مليون ورقة منفذة على 821 ألف عملية مقابل نحو 91.5 مليار جنيه بكمية تداول تجاوزت ال 10 مليون ورقة منفذة على 1.075 الف عملية خلال الشهر الماضي.

كما أوضح التقرير ان الأسهم استحوذت على 37.8 % من اجمالي التداولات داخل المقصورة في حين استحوذت السندات على نحو 62.1 % خلال أكتوبر.

المصرى اليوم

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