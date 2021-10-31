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بعد انضمامها لموقع إباحي.. رهف القنون تثير الجدل بـ إطلالة الهالوين (+صور)

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بعد انضمامها لموقع إباحي.. رهف القنون تثير الجدل بـ إطلالة الهالوين (فيديو+صور) بعد انضمامها لموقع إباحي.. رهف القنون تثير الجدل بـ إطلالة الهالوين (+صور)

لاقتراحات اماكن الخروج

أثارت رهف القنون المقيمة بكندا، الجدل خلال احتفالها بـ الهالوين ، من خلال إطلالتها وتصرفاتها الجريئة.

ونشرت رهف القنون، مساء السبت، عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام» و«تويتر» مجموعة من الفيديوهات والصور التي تجمعها بعدد من صديقاتها الأجنبيات اللواتي شبه عاريات، وظهرت ترتدي ملابس باللون الأسود شفافة مغطية فقط الصدر خلال احتفالها بـ الهالوين .

ووضعت رهف قرونًا اصطناعية على رأسها، وقامت بفعل حركات وإيحاءات أثارت حفيظة متابعيها الذين هاجموها بشدة.

وأطلت رهف القنون على متابعيها في أحد الفيديوهات مرتدية فستانا أبيض قصيرا، وبدت ملامحها خلال إطلالتها بوزن زائد، ليرجح متابعوها أنها حامل مرة أخرى. وفي ثاني، ظهرت صحبة مجموعة من الفتيات يرتدين أزياء شفافة.

رهف القنون تثير الجدل بإطلالة الهالوين !
رهف القنون تثير الجدل بإطلالة الهالوين !

ودائما ما تثير الشابة المهاجرة إلى كندا، مواليد عام 2000، الجدل بسبب إطلالاتها وتصرفاتها الجريئة.

يذكر أن رهف القنون أعلنت دخولها عالم الإباحية من خلال إطلاق موقع تنشر عليه صورها العارية.

المصرى اليوم

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