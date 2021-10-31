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بيراميدز يغلق ملف فاركو ويبدأ الاستعداد للاتحاد السكندري

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بيراميدز يغلق ملف فاركو ويبدأ الاستعداد للاتحاد السكندري بيراميدز يغلق ملف فاركو ويبدأ الاستعداد للاتحاد السكندري

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عبر محمود وادي مهاجم فريق نادي بيراميدز عن سعادته البالغة بالفوز الذي تحقق على حساب فاركو بهدفين مقابل هدف مؤكدا أنه كان من المهم تحقيق الفوز الثاني على التوالي في الدوري والوصول إلى النقطة السادسة.

شدد وادي على أن بيراميدز استعد جيدا للدوري بمعسكرات ومباريات ودية مع جهازه الفني المتميز بقيادة إيهاب جلال ومع توالي اللقاءات سيظهر المستوى الحقيقي للفريق ومن المهم تحقيق الانتصار تلو الآخر وتوالي الانتصارات ومع الفوز سيظهر الشكل المتميز لبيراميدز في تلك المرحلة.

أضاف وادي بأن الفريق سيغلق سريعا ملف الانتصار على فاركو ويركز على المواجهة المقبلة الهامة أمام الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة والتي لابد من الفوز بها بهدف التقدم خطوة أكبر في جدول الدوري والاستمرار في المنافسة، وحصد النقاط المتتالية.

المصرى اليوم

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