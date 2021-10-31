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مجلس إدارة جديد لمصر المقاصة بعد تغييره إلى هويدي الفيوم

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مجلس إدارة جديد لمصر المقاصة بعد تغييره إلى هويدي الفيوم مجلس إدارة جديد لمصر المقاصة بعد تغييره إلى هويدي الفيوم

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اعتمدت الجمعية العمومية لنادي المقاصة (هويدي الفيوم) تشكيل مجلس الإدارة الجديد، الذي نجح بالتزكية وذلك خلال الاجتماع العادي للجمعية العمومية للنادي الذي اكتمل نصابه القانوني امس الاول الجمعة.

ويضم مجلس الإدارة الجديد لنادي المقاصة كل من اللواء عمرو أحمد هويدي رئيسا لمجلس الإدارة، وأحمد محمد عبدالرحمن هويدي نائبا للرئيس، كما يضم المجلس ٥ أعضاء هم: أمنية أحمد عبدالرحمن أبوبكر، وعمرو عبدالقوي شيلاني، ومحمد سعيد حسن نمر، وعماد عبدالله عبدالحميد، ومحيي الدين محمد معوض.

كما اعتمدت الجمعية العمومية للنادي تعيين اللواء بكري سليم مديرا تنفيذيا للنادي، وتعيين خالد شيطا مديرا ماليا، ووافقت الجمعية العمومية خلال اجتماعها على منح اللواء محمد عبدالسلام الرئاسة الشرفية للنادي مدى الحياة.

وأكد اللواء بكري سليم المدير التنفيذي لنادي المقاصة أن مجلس الإدارة الجديد يدعم بكل قوة استقرار فريق الكرة واستكمال مسيرة الفريق بالدوري بنجاح رغم ان النادي باع الفريق بالكامل واللاعبيين الاحتياطيين خلال الموسمين الماضيين ولكن ادارة النادي تطبق سياسة الدفع باللاعبين الصاعدين واكتشاف المواهب من الدرجة الثانية وهي نفس السياسة التي يتبعها المقاصة منذ صعوده للممتاز وكان مفرخة لكل اندية الدوري والمنتخبات.

واوضح بكري سليم ان البعض كان يعتقد ان المقاصة اول الهابطين للدرجة الثانية هذا الموسم بعد بيع كل اللاعبين والبدلاء ولكن مجلس ادارة النادي لديه خطة ينفذها بنجاح وتعتمد على اكتشاف اللاعبين الصاعدين والموهبين واكتشاف المدربين مثلما قدم المقاصة المدرب ايهاب جلال من قبل، ووضح ذلك بفوز المقاصة على الجونة بهدفين في الاسبوع الثاني للدوري.

وكشف اللواء بكري سليم أن إدارة المقاصة تضع اللمسات النهائية لاتفاقها مع مستثمر مصري جديد ليرعي نادي المقاصة هذا الموسم، على أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن اسم الراعي الجديد بعد استيفاء كل الشروط القانونية لعقد الرعاية الجديد وفقا للوائح وزارة الشباب والرياضة، واعتماده رسميا من مديرية الشباب والرياضة بالفيوم.

المصرى اليوم

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