موسيماني يفجرها: كهربا يسرب أخبار الأهلي للإعلام

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دخل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، في مشادة كلامية مع أحد الصحفيين بالمؤتمر الذي أعقب مباراة الأهلي والبنك الأهلي بمنافسات الجولة الثانية للدوري المصري الممتاز.

وانتصر الأهلي على حساب البنك الأهلي بهدف نظيف سجله محمد شريف.

ووجه أحد الصحفيين السؤال لموسيماني:«وعدت كهربا بالمشاركة في المباريات فلماذا لم تدفع به في مباراة اليوم؟».

ورد موسيماني:«بالفعل عقدت جلسة لكهربا ووعدته بالمشاركة في المباريات، ولكن مع كل أسف لدي أزمة مع الفريق، اللاعبون يتحدثون مع الصحافة والاعلام».

وأكمل:«أنت صحفي جيد ولديك مصدر قوي ولكن كهربا يسرب أخبار الأهلي للإعلام والصحفيين، الأزمة لدي أنا وليس في الصحافة».