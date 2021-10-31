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أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن إصابة يوسف أوباما لاعب الفريق عبارة عن إجهاد في العضلة الخلفية، وفضل الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون بالاتفاق مع الجهاز الطبي إراحته من لقاء اليوم أمام الطلائع.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي للزمالك أن أوباما كان يعاني من بعض المشاكل في تدريب الأمس ولذلك قررنا عدم المجازفة به وسيكون اللاعب جاهزا للمشاركة في المباريات المقبلة بداية من مباراة الاهلي في القمة

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا غاليا على طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 6 نقاط يتصدر بهم مسابقة الدوري.