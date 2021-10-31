أخبار عاجلة

جيش الاحتلال يصنف 6 مؤسسات مدنية فلسطينية على أنها "إرهابية" -
في النسخة الثانية .. النيوزيلندية ليديا كو تحرز لقب بطولة أرامكو السعودية للقولف -
وفاة العميد أنور المصلوخي بالقريات -
كم تهديدًا وجِّه إلى "الكاظمي" قبل محاولة الاغتيال الفاشلة؟ -
وسط حماس كبير.. اختتام منافسات البطولة الرابعة من الدوري السعودي الإلكتروني -
أهالي حي الشاطئ في القنفذة يشتكون من انقطاع خدمات الإنترنت والمكالمات -
"رابطة العالم الإسلامي" تُدين المحاولة الإرهابية لاستهداف رئيس الوزراء العراقي -
النور السعودي يعلن مشاركته في البطولة الآسيوية لكرة اليد -
الشيخ الصفار لـ"سبق": القطيف نالت نصيبًا من التطور كسائر محافظات المملكة.. والأمنية إنشاء جامعة حديثة -
"المرور" يبدأ حملة لضبط الدراجات الآلية المخالفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

طبيب يكشف مفاجأة في إصابة أوباما وموقفه من مباراة الأهلي

Print
طبيب الزمالك يكشف مفاجأة في إصابة أوباما وموقفه من مباراة الأهلي طبيب يكشف مفاجأة في إصابة أوباما وموقفه من مباراة الأهلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي أن إصابة يوسف أوباما لاعب الفريق عبارة عن إجهاد في العضلة الخلفية، وفضل الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون بالاتفاق مع الجهاز الطبي إراحته من لقاء اليوم أمام الطلائع.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي للزمالك أن أوباما كان يعاني من بعض المشاكل في تدريب الأمس ولذلك قررنا عدم المجازفة به وسيكون اللاعب جاهزا للمشاركة في المباريات المقبلة بداية من مباراة الاهلي في القمة

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا غاليا على طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 6 نقاط يتصدر بهم مسابقة الدوري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نوفمبر سعيد على الأهلاوية.. 6 تتويجات أفريقية وخماسية تاريخية على الزمالك

نوفمبر سعيد على الأهلاوية.. 6 تتويجات أفريقية وخماسية تاريخية على الزمالك

مدرب حراس الزمالك يطالب كارتيرون بمنح عواد فرصة

مدرب حراس الزمالك يطالب كارتيرون بمنح عواد فرصة

القضاء الإداري تحدد موعد الحكم في «إقالة مرتضي منصور من نادي الزمالك»

القضاء الإداري تحدد موعد الحكم في «إقالة مرتضي منصور من نادي الزمالك»

تأجيل دعوي بطلان «عمومية ٢٠١٩» لنادي الزمالك لــ 5 ديسمبر

تأجيل دعوي بطلان «عمومية ٢٠١٩» لنادي الزمالك لــ 5 ديسمبر