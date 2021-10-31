بعد سداد 20 ألف جنيه.. رفع الإيقاف عن المطرب أحمد سعد (صورة)

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قرر مجلس نقابة المهن الموسيقية الأحد، رفع إيقاف الفنان أحمد سعد والسماح له بإحياء حفلات، بعد التزامه بدفع الغرامة المالية المستحقة عليه إثر مخالفته قرار مجلس النقابة بالغناء مستخدما «فلاشة» بدون مشاركة فرقته الموسيقة.

وأصدرت النقابة بيانًا بقرار الإيقاف نص على الآتي: «قررت نقابة المهن الموسيقية وقف قرار الايقاف للمطرب احمدسعد بعد سداده غرامة قيمتها عشرون ألف جنيه وتم رفع الإقاف.

كان مجلس نقابة المهن الموسيقية قد قرر صباح اليوم الأحد، إيقاف الفنان أحمد سعد وعدم السماح له بإحياء أي حفلات، لعدم التزامه بدفع الغرامة المالية المستحقة عليه إثر مخالفته قرار مجلس النقابة بالغناء مستخدما «فلاشة» بدون مشاركة فرقته الموسيقة.

وأصدرت النقابة بيانًا بقرار الإيقاف نص على الآتي: «قررت نقابة المهن الموسيقية وقف المطرب أحمد سعد عن العمل اعتبارًا من اليوم 31/10/2021 لعدم تنفيذه قرار النقابة بإلزامه سداد غرامة مالية لمخالفته لقراراتها، ويتم الإلغاء في حال سداد الغرامة المقررة».

وقال المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، سعد متولي، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «قرار الإيقاف جاء على غرار عدم التزام المطرب أحمد سعد، بقرارات النقابة بعدما أحيا حفلا خلال الفترة الماضية ولم يشاركه الغناء 8 عازفين، واستعان بالفلاشة، وسيتم بعد دفع الغرامة عودته للغناء بطريقة طبيعية».

كانت نقابة المهن الموسيقية قد أكدت أنها حازمة بشأن تطبيق قرارعدم الغناء على الفلاشة «بلاي باك» وضرورة مصاحبة الفرقة الموسيقية للمطرب أو المؤدي على المسرح بحد أدنى 8 عازفين.

وأشارت النقابة، في بيان سابق، إلى أن «أول من طُبق عليه هذا القرار المطرب أحمد سعد بمناسبة إحيائه حفلا بالساحل الشمالي يوم الخميس 16 سبتمبر الماضي بطريقة البلاي باك وصاحبه 4 فقط من عازفي الإيقاع، وكان الأداء بطريقة البلاي باك وتم تصوير الحفل، وإرساله للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين الذي تواصل مع مجلس الإدارة وأكد أنه لا تهاون ولا استثناء في تطبيق قرارات النقابة».

وقررت النقابة تغريم أحمد سعد 20 ألف جنيه فقط وإنذاره بعدم تكرار الغناء على الفلاشة «بلاي باك». وتابعت النقابة: «في حال التكرار تتم إحالته لمجلس التأديب وله كل الصلاحيات طبقاً للقانون».