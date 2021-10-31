ماكرون: الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تعاملت بطريقة غير مقبولة مع فرنسا

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اعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تعاملت «بطريقة غير مقبولة» مع فرنسا خلال إقامة الشراكة «AUKUS».

وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأحد في ختام قمة مجموعة «G20» في روما: «مبادرة الحليفين في الناتو وأستراليا الخاصة بإقامة الشراكة AUKUS تدل على التعامل بطريقة غير مقبولة وهذا أمر واضح».