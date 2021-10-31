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عبدالمنعم سعيد: مواجهة الإرهاب وتضحيات الشهداء سبب إلغاء قانون الطوارئ

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عبدالمنعم سعيد: مواجهة الإرهاب وتضحيات الشهداء سبب إلغاء قانون الطوارئ عبدالمنعم سعيد: مواجهة الإرهاب وتضحيات الشهداء سبب إلغاء قانون الطوارئ

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قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن قرار إلغاء قانون الطوارئ سبقه عملية المواجهة الكبيرة للإرهاب، لافتًا إلى أن من سطر لإلغاء قانون الطوارئ هم الشهداء الذين سقطوا في العمليات الكفاحية، موضحًا أن تضحيات رجال الشرطة كان ملحمة حقيقة، وعدد الضباط المنسوبين للعدد الكلي للشهداء غير مسبوقة في التاريخ أو في أي دولة آخرى.

وأضاف خلال حواره مع برنامج «المشهد» تقديم الإعلامي نشأت الديهي والإعلامي عمرو عبدالحميد، المُذاع عبر فضائية «TEN»، اليوم الأحد، أن فكرة التحول والانتقال من أوضاع تقليدية لأوضاع متقدمة، والانتقال لجمهورية جديدة، هو انتقال من الكم للنوع، مشيرًا إلى أننا لدينا مستقبل واعد بالقدر الذي نبذل فيه من تضحيات أو تفكير، والمساحة الأن في التفكير في كيفية استكمال المشروع الوطني المصري لتصبح دولة متقدمة.

وتابع أننا نسير على المسار الأسيوي الكوروي الجنوبي الصيني المبني على بناء عناصر القوة لتقول مصر للعالم لا تقول لي ما ينبغي أن أفعله، فتأهيل وإصلاح السجون يتم وما يحدث بمجال التعليم والصحة والإسكان يتم لكون هذا يتواكب مع التقدم وليس لإرضاء أحد، مشيرًا إلى أن تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ظلت لفترة لصالح مصر ولم يتطرق إليها أحد، ولم يلتفت المغرضون للإشادات الدولية بالإنجازات المصرية.

المصرى اليوم

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