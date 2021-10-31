"تعليم جازان" يستعرض مواهب الطلاب والطالبات في معرض أولمبياد الإبداع العلمي

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اشتمل على 60 مشروعًا للموهوبين والموهوبات تنوعت بين الابتكارات والبحوث

دشن المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي اليوم الأحد، معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2022 " الذي أقامته إدارتا الموهوبين والموهوبات ويستعرض "60" مشروعًا علميًا لطلاب وطالبات المنطقة وذلك بفندق الراديسون بلو بحضور مدير عام المسابقات بمؤسسة موهبة بدر بن محمد المجرذي وعضو لجنة التحكيم وعميد خدمة المجتمع بجامعة جازان الدكتور يحيى فقيهي، بالإضافة إلى عضو اللجنة العلمية بالأولمبياد الوطني للإبداع العلمي الدكتورة سارة الحمود ووكيل جامعة جازان للتطوير وريادة الأعمال الدكتور نايف أزيبي.

واستمع "أبوهادي" لدى تجوله على أركان المعرض لشرحٍ من الطلاب والطالبات عن ابتكاراتهم ومراحل تنفيذها وفائدتها على الأفراد والمجتمع، وناقش معهم طموحهم المستقبلي والاحتياجات التي تُسهم في تطوير مشروعاتهم.

وعبّر "أبوهادي" عن إعجابه بما شاهده في أركان المعرض من مشروعات علمية متميزة تشدد على المواهب الكبيرة التي يتمتع بها الطلاب والطالبات الذي يشكلون المستقبل الجميل لهذا الوطن، موضحًا أن وزارة التعليم تعمل على تنمية وإبراز المواهب الطلابية من خلال مبادراتها وبرامجها ومسابقاتها التي تتيح لهم الفرصة لاكتساب الخبرة مما يؤهلهم للمنافسة الإقليمية والدولية، مقدمًا الشكر لمؤسسة موهبة ولجميع المشاركين في تنظيم المعرض.

انتقل الجميع بعد ذلك لمقر الحفل المجهز لهذه المناسبة والذي تضمن عديد الفقرات التي قدمها الموهوبون والموهوبات ومقاطعً مرئية تحكي رحلة الأولمبياد ومراحله ومقطعًا عن المشاركين والمشاركات في المعرض وقصص نجاحهم، إضافة إلى كلمة لتعليم جازان ألقاها مدير إدارة الموهوبين الأستاذ عامر فلوس رحب فيها بالضيوف الحاضرين والزائرين للمعرض، مشددًا على أهمية رعاية الموهوبين والموهوبات والاحتفاء بهم وتحفيزهم لمواصلة رحلة إبداعهم، مقدمًا الشكر لمؤسسة موهبة ولجميع الشركاء والداعمين والمشاركين في تنظيم المعرض.

كما تضمن الحفل كلمة لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ألقاها مدير عام المسابقات بالمؤسسة الأستاذ بدر بن محمد المجرذي أشاد فيها بما شاهده في المعرض من مشروعات متميزة للطلاب والطالبات، مبينًا أن منطقة جازان تحتل المركز الأول على مستوى المملكة في نسبة أعداد الطلاب المشاركين، مؤكدًا أن جميع الجهود التي تبذلها المؤسسة بالشراكة مع وزارة التعليم لخدمة أبناء وبنات الوطن ودعمهم وتحفيزهم بما يحقق رؤية المملكة 2030، مقدمًا الشكر للإدارة ولجميع المشاركين في تنظيم هذه الفعالية العلمية.

واختتم الحفل بتكريم مؤسسة موهبة منظمي المعرض ولجان التحكيم ومديري مكاتب التعليم وشركاء الإدارة في دعم مواهب الطلاب والطالبات في جامعة جازان والمؤسسات الحكومية والخاصة، إضافة إلى الموهوبين والموهوبات المشاركين في تقديم المشروعات العلمية.