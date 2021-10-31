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أستاذ بالقصر العيني يحذر من استخدام أعواد تنظيف الأذن

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أستاذ بالقصر العيني يحذر من استخدام أعواد تنظيف الأذن أستاذ بالقصر العيني يحذر من استخدام أعواد تنظيف الأذن

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قال الدكتور حاتم بدران، أستاذ جراحة الأنف والأذن والحنجرة بالقصر العيني، إن أمراض الأذن مُركزة في عصب التوازن ومنطقة الأذن الداخلية، وعندما يحدث التهاب في الأذن الداخلية يحدث ضعف السمع أو ألم.

وتابع «بدران»، خلال حواره مع الإعلامية شاهينار جاويش، ببرنامج «العيادة»، المذاع على فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن الأذن الخارجية تحتوي على غدد مسؤولة عن تكوين الشمع الذي يمنع دخول أي جسم غريب داخل الأذن سواء ميكروبات أو تراب أو حشرات، وهناك أنسجة تقوم بطرد هذه الأنسجة بصورة معتادة، وعندما يقوم الشخص بالتلاعب في أذنه من خلال استخدام ما يسمى خطئًا أعواد تنظيف الأذن، فهذا يؤدي إلى تقطيع الأنسجة التي تقوم بطرد الشمع بشكل طبيعي، خلاف أن الأعواد لا تقوم بتنظيف الأذن، وتقوم بإخال جزء كبير من الشمع إلى الداخل.

ولفت إلى أن دخول كمية كبيرة من المياه في الأذن مضر للأذن الداخلية، وهذا أمر يضر الأذن، مشيرًا إلى أن فكرة الذهاب إلى طبيب لتنظيف الأذن لا يحدث إلا عند الشكوى من وجود مشكلة في الأذن، خاصة وأن الأذن تنظف نفسها بصورة مستمرة.

المصرى اليوم

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