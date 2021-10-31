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عوض تاج الدين: الموجة الرابعة من مستمرة

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عوض تاج الدين: الموجة الرابعة من فيروس كورونا مستمرة عوض تاج الدين: الموجة الرابعة من مستمرة

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كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، آخر تطورات الوضع الوبائي في فيما يخص جائحة كورونا، مؤكدا أن الموجة الرابعة تضرب مصر حاليًا.

وقال محمد عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر قناة «المحور»، مساء الأحد، إن هناك ارتفاعا في نسب الإصابات بفيروس كورونا في مصر خلال الفترة الحالية، مضيفا أن زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا يؤكّد أن الموجة الرابعة مازالت مستمرة.

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أن التلقيح ضد يقلّل معدلات الإصابة ويساهم في تخفيف الأعراض، مشيرا إلى أن جميع أنواع اللقاحات ضد فيروس كورونا متوفرة في مصر.

وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أن لقاح فايزر ضد فيروس كورونا تم ترخيصه، والسماح به للحوامل في الخارج، مستدركا انه من المرتقب أن يتم هذا الأمر في مصر بعد الحصول على الموافقة من جانب الأمان التام.

وتابع أن هناك مفاوضات مع شركات منتجة للقاح كورونا سيتم تصنيعها بمصر والمفاوضات مستمرة، مؤكدًا أن اللقاحات المتواجدة في مصر آمنة وفعالة وأجازتها منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية.

المصرى اليوم

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