«مستقبل وطن سوهاج» يزور ضابط شرطة مُصاب في حملة لضبط تاجر

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زار وفد من هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، الأحد، مستشفى سوهاج الجامعى، للإطمئنان على الحالة الصحية لنقيب الشرطة عبدالرحمن فواز معاون مباحث مركز شرطة المنشاة، والذى أصيب بطلق نارى أثناء مشاركته في حملة أمنية لضبط تاجر مخدرات بقرية «الشواولة» بدائرة المركز.

وضم وفد الحزب كل من: اللواء محمد مصطفى أمين الحزب، والنائب محمد لبيب أمين تنظيم الحزب، وعلى الدردير أمين الشؤون البرلمانية، ورجب القرم أمين شؤون العضوية، والدكتور أحمد أبودومة أمين شؤون المجالس المحلية، وإسلام نورالدين أمين شؤون العلاقات الحكومية، وعرفات الهوارى أمين العمل الجماهيرى، والسيد أبوعلى أمين الإعلام.

وألتقى وفد الحزب بوالد الضابط عبدالرحمن وشقيقه، واطمأنوا منهم على الحالة الصحية له، معربين عن تقديرهم له وفخر أبناء المحافظة جميعاً به، باعتباره مثلاً يحتذى به لجميع رجال الشرطة في الشجاعة والإقدام، والوفاء بالقسم في حماية أمن الوطن والتصدى للعناصر الإجرامية، وكل ما يهدد الأمن والإستقرار.

وقدم وفد حزب مستقبل وطن درع تكريم من الحزب للضابط عبدالرحمن تقديراً لشجاعته، متمنين له الشفاء العاجل، والعودة في أقرب وقت لأسرته وعمله.