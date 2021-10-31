أخبار عاجلة

أمريكا تعيد فتح حدودها بعد 20 شهرا من الإغلاق -
وفاة العميد أنور المصلوخي بالقريات -
كم تهديدًا وجِّه إلى "الكاظمي" قبل محاولة الاغتيال الفاشلة؟ -
وسط حماس كبير.. اختتام منافسات البطولة الرابعة من الدوري السعودي الإلكتروني -
أهالي حي الشاطئ في القنفذة يشتكون من انقطاع خدمات الإنترنت والمكالمات -
الولايات المتحدة تفتح حدودها الجوية والبرية بعد 20 شهرا من الإغلاق -
كارثة صحية.. 150 مليون أسرة معرضة للإصابة بالزهايمر (تفاصيل) -
«التونسي ربع وقت» لعز الدين قنون يفتتح عروض اليوم الثاني لـ«شرم الشيخ المسرحي» -
«أيوب وشاهين وزكي» يحضرون المؤتمر الصحفي لـ«الأفخم» في «شرم الشيخ المسرحي» -
انسحاب الملكة إليزابيث يعزز دور زوجة تشارلز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

روما وميلان .. تشكيل هجومي من الفريقين

Print
روما وميلان .. تشكيل هجومي من الفريقين روما وميلان .. تشكيل هجومي من الفريقين

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما، التشكيل الذي يخوض به مواجهة ميلان، وذلك ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، المقامة في ملعب الأولمبيكو في العاصمة روما.

ويأتي التشكيل كالأتي:

حراسة المرمى: باتريسيو

الدفاع: ريك كارسدورب، مانشيني، إيبانيز، ماتياس فينا

الوسط:كريستانتي، جوردان فيريتو

الهجوم: زانيلو، بيليجريني،مختيتريان،أبراهام

وعلى الجانب الآخر أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي ميلان، تشكيل الفريق لمواجهة الذئاب.

والتشكيل كالأتي:

حراسة المرمى: تتاروشانو

الدفاع: دافيد كالابريا، كيير، توموري، تيو هرنانديز

الوسط: فرانك كيسيه، إسماعيل بن ناصر

الهجوم: ساليمايكيرس، راضي كرونيتش، لياو، إبراهيموفيتش

ويحتل فريق روما المركز الرابع برصيد 19 نقطة، بينما يتصدر الميلان القمة برصيد 28 نقطة بفارق الأهداف عن نابولي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ثقافة الأقصر تناقش دور الموسيقى في العرض المسرحي

ثقافة الأقصر تناقش دور الموسيقى في العرض المسرحي

فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر.. آخر موعد للسداد دون دفع غرامة

فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر.. آخر موعد للسداد دون دفع غرامة

غداً.. قطع المياه عن مدينة أخميم 6 ساعات للقيام بأعمال الصيانة

غداً.. قطع المياه عن مدينة أخميم 6 ساعات للقيام بأعمال الصيانة

مصرع وإصابة 11 شخصا في حوادث سير متفرقة بسوهاج

مصرع وإصابة 11 شخصا في حوادث سير متفرقة بسوهاج