روما وميلان .. تشكيل هجومي من الفريقين

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أعلن جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما، التشكيل الذي يخوض به مواجهة ميلان، وذلك ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، المقامة في ملعب الأولمبيكو في العاصمة روما.

ويأتي التشكيل كالأتي:

حراسة المرمى: باتريسيو

الدفاع: ريك كارسدورب، مانشيني، إيبانيز، ماتياس فينا

الوسط:كريستانتي، جوردان فيريتو

الهجوم: زانيلو، بيليجريني،مختيتريان،أبراهام

وعلى الجانب الآخر أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي ميلان، تشكيل الفريق لمواجهة الذئاب.

والتشكيل كالأتي:

حراسة المرمى: تتاروشانو

الدفاع: دافيد كالابريا، كيير، توموري، تيو هرنانديز

الوسط: فرانك كيسيه، إسماعيل بن ناصر

الهجوم: ساليمايكيرس، راضي كرونيتش، لياو، إبراهيموفيتش

ويحتل فريق روما المركز الرابع برصيد 19 نقطة، بينما يتصدر الميلان القمة برصيد 28 نقطة بفارق الأهداف عن نابولي.