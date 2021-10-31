حمادة أنور: أول مرة أرى طلائع الجيش بهذا المستوى السيئ

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أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، ظهروا بمستوى متواضع خلال مباراة الزمالك.

وحقق الزمالك الفوز على طلائع الجيش، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حمادة أنور،في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز:«طلائع الجيش قدم أداءً سيئًا للغاية للمباراة الثانية على التوالي، حيث لم تكن للفريق أي خطورة حقيقية على مرمى النادي الأبيض».

وأضاف :«أول مرة أرى طلائع الجيش بهذا السوء، كان ما ميز فريق الطلائع، أنه يستطيع الدفاع بشكل جيد، وأن الفريق لديه تنظيم دفاعي، وهذا كان سببًا رئيسيًا في فوز الفريق ببطولة السوبر المحلي، على حساب الأهلي»، مضيفًا :«أتمنى أن يستعيد طلائع الجيش توازنه سريعًا، لأن الدوري هذا الموسم، سيكون صعبًا للغاية».