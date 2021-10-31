مونشنجلادباخ يهزم بوخوم في الدوري الألماني

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

فاز بروسيا مونشنجلادباخ 2-1 على بوخوم بهدفي الحسن بليا ويوناس هوفمان ليحقق انتصاره الأول في ثلاث مباريات في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الأحد.

وبدا مونشنجلادباخ مفعما بالثقة بعدما سحق بايرن ميونيخ 5-صفر في كأس ألمانيا الأسبوع الماضي وأحرز هدفين في الشوط الأول ليحقق فوزه الأول في الدوري منذ الثاني من أكتوبر تشرين الأول.

ورفع مونشنجلادباخ رصيده إلى 14 نقطة في المركز العاشر.

وافتتح بليا التسجيل بعد 12 دقيقة وأضاف هوفمان لاعب منتخب ألمانيا الهدف الثاني قبل خمس دقائق من الاستراحة.

وأهدر بليا وهوفمان العديد من الفرص قبل أن يقلص بوخوم الفارق مع تبقي أربع دقائق على النهاية من ركلة حرة رائعة من داني بلوم.

وضغط الفريق الضيف لكن مونشنجلادباخ صمد ليحقق انتصاره الأول على بوخوم في 16 مباراة في الدوري منذ 1997.

وفي وقت سابق من اليوم، قلب أوجسبورج تأخره إلى فوز كبير 4-1 على ضيفه شتوتجارت.