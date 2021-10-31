محافظ كفر الشيخ يُهنئ المصري الحاصل على «الفضية» في المصارعة الحرة باليونان

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هنأ اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، الأحد، البطل الدولي عبدالرحمن محمد عبدالسميع لحصوله على الميدالية الفضية في وزن 86 كيو مصارعة حرة من المشروع القومي للموهبه والبطل الأوليمبي ببطولة البحر الأبيض المتوسط باليونان للمصارعة «ناشئين وشباب»، والمقامة في الفترة من 24 أكتوبر حتى 2 نوفمبر، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مؤكدا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرا بالرياضة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم الأول للرياضة المصرية، لإنشاء جيل من الأبطال الرياضيين قادرين على رفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.

قال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن وزارة الشباب والرياضة تولى اهتمام ودعم كبير للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لاكتشاف الموهوبين رياضياً، والعمل على إعدادهم بالشكل الأمثل للمنافسة في مختلف البطولات، إضافة إلى ما يمثلونه من نواة للاعبين الواعدين للأندية الرياضية والمنتخبات الوطنية، هذا وقد خضع اللاعبون لمعسكراً تدريبياً تجهيزاً لمنافسات البطولة في المصارعة الحرة والروماني، وتم اختيار أفضل العناصر من اللاعبين أعضاء المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في رياضة المصارعة للمنافسة بقوة على ميداليات بطولة اليونان منهم البطل عبدالرحمن ابن مركز واعدين بيلا.



كما أعرب وكيل وزارة الشباب والرياضة، عن سعادته بفوز البطل محمد عبدالسميع بالميدالية الفضية بالبطولة متمنيا دوام التقدم للاعبى المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ مقدما التهنئة للمشرف العام على المشروع القومي، الدكتور جمال الشهاوي وللجهاز الإدارى بمركز بيلا ابطال واعدين ومدرب البطل كابتن أحمد البيلى الصبرى.

يذكر أن مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ تنفذ «المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي» لاكتشاف ورعاية الموهوبين في ألعاب “ المصارعة، الجودو، التايكوندو، تنس الطاولة، كرة السلة ” بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ.