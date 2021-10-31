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يرى حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لم يظهر بأفضل مستوى له خلال مباراة طلائع الجيش، في مسابقة الدوري.

وحقق الزمالك الفوز على طلائع الجيش، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حمادة أنور،في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز:«أداء الزمالك أمام طلائع الجيش، غير مقنع، حيث لم يظهر الفريق الأبيض بأفضل مستوى له خلال المباراة»، مضيفًا :«مصطفى فتحي، ظهر بمستوى متواضع، وهذا لأنه لا يجيد اللعب في مركز رقم 10».

وأضاف :«لا يوجد لاعب في الزمالك، يستطيع تعويض غياب يوسف أوباما»، مضيفًا :«أوباما، هو من أهم لاعبي الزمالك، حيث يستطيع الربط بين الخطوط، ولديه القدرة على التواجد داخل منطقة الجزاء».

وتابع :«الفريق الأبيض كان من الممكن أن يخرج من المباراة فائزًا بأكثر من هدفين، حيث لم ينجح اللاعبين في استغلال الفرص التي اتيحت لهم على رأسهم المغربي أشرف بن شرقي».