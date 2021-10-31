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قال أحمد عادل، الظهير الأيمن السابق لفريقي الأهلي والأولمبي، أنه رفض عرضًا مغريًا من نادي الزمالك بعد مكالمة هاتفية مع أسطورة المارد الأحمر محمود الخطيب.

وأضاف عادل: «اتعرض عليا 800 ألف جنيه من عمرو الجنانيني للعب في الزمالك»، موضحًا أن المبلغ المادي كان حاضرًا في حقيبة أثناء الجلسة.

وواصل: «كانت ستتم معاملته ضمن الفئة الأولى التي يتواجد بها حازم أمام» مضيفًا: «عقدي في نادي الأولمبي 18 ألف جنيه شهريًا، ولكن والدي رفض انضمامي إلى الزمالك بسبب أهلويته».

وأكمل: «طلبت مهلة للتفيكر، ولكن تلقيت كلمة من محمود الخطيب مدتها 18 ثانية حسمت وجهي بالرحيل إلى نادي الأهلي بوساطة من مصطفى يونس».