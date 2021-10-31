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الفارس الأبيض يعبر طلائع الجيش بثنائية نظيفة

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الفارس الأبيض يعبر طلائع الجيش بثنائية نظيفة الفارس الأبيض يعبر طلائع الجيش بثنائية نظيفة

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تمكن نادي الزمالك من تحقيق الفوز على منافسه طلائع الجيش بهدفين دون رد، في إطار مباريات الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز.

سيطر الفارس الأبيض على الكرة في معظم أوقات المباراة مع تنظيم العديد من المحاولات الهجومية والتي أسفرت عن ركلة جزاء في الدقيقة 18 سددها أحمد سيد زيزو بنجاح معلنًا الهدف الأول.

وواصل الفريقان ضغطهم المتبادل، خاصة من جانب رفاق المدرب عبدالحميد بسيوني الباحثين عن هدف التعادل، وجاء هدف التعزيز للقلعة البيضاء في الدقيقة 63 من رأسية رائعة للمهاجم عمر السعيد.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك إلى 6 نقاط في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، ويحتل طلائع الجيش المركز الأخير بعدما فشل في حصد أي نقاط.

المصرى اليوم

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