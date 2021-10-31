اليوم.. انطلاق مهرجان سباحة الفراعنة لدعم السياحة الرياضية بالبحر الأحمر

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تشهد مدينة الغردقة اليوم الاحد انطلاق مهرجان سباحة الفراعنة Pharaoh’s Swim للمياه المفتوحة للأصحاء وذوى الهمم لمدة ٤ أيام، بقيادة السباح المصري خالد شلبي وكيل الاتحاد الانجليزي لعبور المانش، والسباحة الأولمبية شيروت حافظ، والاتحاد المصرى للسباحة بالاشتراك مع أكبر هيئة دولية لسباحة المياة المفتوحة Global Swim Series في كندا.

واكد شلبي ان المهرجان بمشاركة اكثر من ٥٠٠ سباح من أمريكا وكندا وإيرلندا وإيطاليا بالإضافة إلى السباحين المصريين. ويهدف المهرجان إلى تنوع المنتج السياحى أمام السياح الأجانب، وفتح أسواق جديدة ودعم السياحة الرياضية وخاصة لذوى الهمم.

وتم تحديد مجرى السباق على شكل مثلث ينطلق من شاطىء الفيو وصولاً إلى المحمية بطول 250م وثم إلى شاطىء فلفلة ثم العودة إلى شاطىء الفيو بطول 250م، ويتضمن سباقات المهرجان مراحل سنية مختلفة من عمر ١٤ حتي ٧٠ عاماً.

وأكد شلبي أنه من المقرر مشاركة البطلة الأوليمبية والكاتبة الأمريكية المعروفة ديانا نياد بالمشاركة في الفعاليات من خلال إلقاء خطاب ملهم ومحفز لجموع المشاركين في المهرجان.