بعد الحصول على التصاريح.. ثالث أغلى يخت سياحي في العالم يصل مارينا الجونة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر بحرية بميناء الغردقة البحري عن تقديم كل التسهيلات الملاحية خلال اسقبال أحد أشهر وأغلى اليخوت السياحية في العالم.

وأضافت المصادر لـ«المصري اليوم» أنه بعد حصول اليخت على الموافقات والتصاريح اللازمة وسداد الرسوم المالية المقررة غادر ميناء الغردقة البحري واحد من أغلى وأفخم اليخوت السياحية العالمية وهو يخت سوبر YACHT A المملوك للملياردير الروسى ألكسندر ميلنيشنكو وزوجته، ويبلغ ثمنه 323 مليون دولار مزود بمهبط للطائرة وذلك لأحد المراين السياحية بمنطقة الجونة شمال الغردقة.

ويعد اليخت ثالث أفخم اليخوت عالميا، حيث تم إنهاء إجراءات وصوله للميناء والرسو على الرصيف البحري، وذلك في زيارة سياحية لمدينة الغردقة قادما من ميناء بورسعيد، ويبلغ طوله ١٤٠ مترا و٣ حمامات سباحة ومزود باتصالات بالقمر الصناعي، ومن المقرر أن يصل مالك اليخت للغردقة خلال أيام.

- صورة أرشيفية

ويشبه تصميم اليخت السفن الحربية وهو مثال للرفاهية، ويضم غرفة نوم رئيسية وديسكو، بالإضافة إلى 6 أجنحة للضيوف يمكن تحويلها إلى 4 حجرات أكبر حجما بفضل الجدران المتحركة.

وتتميز الأسطح ذات المرايا على نطاق واسع في جميع أنحاء المناطق الداخلية في حين أن الأثاث والأواني الزجاجية وأدوات المائدة مصنوعة من الكريستال الفرنسي، يضم مهبط لطائرات الهليكوبتر بالإضافة إلى ثلاثة حمامات سباحة، أحدها من الزجاج، يقع أسفل الديسكو.

ويستوعب اليخت السياحي ما يصل إلى 14 ضيفًا ويضم مساحة كافية لـ 42 من أفراد الطاقم.

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية