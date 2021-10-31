بعد السقوط برباعية أمام الأهلي.. سيد بازوكا: «قضينا ليلة سودا في الإسماعيلية»

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قال سيد أحمد عبدالرازق، الشهير بـ«سيد بازوكا»، نجم الإسماعيلي السابق، إن هزيمة الدراويش أمام الأهلي برباعية نظيفة كان بمثابة ليلة سوداء على مدينة الإسماعيلية.

وأضاف سيد بازوكا، في تصريحات تليفزيونية، أن الجماهير اعتادت أن يقدم الإسماعيلي مباريات مميزة أمام الأهلي والزمالك ولكن هذا لم يحدث في مباراة الجولة الأولى بالدوري.

وتابع: «قميص الإسماعيلي ثقيل ولا يلبسه إلا الكبار، الهزيمة برباعية لم تحزن الجماهير بقدر الأداء السيئ الذي ظهر عليه اللاعبون، قضينا ليلة سوداء بعد هذه المباراة في الإسماعيلية».

وأردف: «الانتقادات التي تلقاها اللاعبون عقب الهزيمة أمام الأهلي، تجعلهم أفضل أمام سيراميكا كليوباترا، غصب عنهم، وجماهير الدراويش تحرك الحجر، والفريق في حاجة لوجودهم بالمدرجات».

وأكد: «الإسماعيلي لن ينافس على الدوري، أو التواجد بالمربع الذهبي، وجود فرق تمتلك دعم مالي كبير مثل فيوتشر وفاركو يهدد الإسماعيلي هذا الموسم».

وواصل: «مجلس الإدارة قام بمذحبة في قطاع الناشئين والفريق الأول ووجه الشكر لكثير من المواهب، وهذا سبب كبير في تراجع نتائج الفريق».