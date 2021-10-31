أمطار غزيرة وبرق ورعد على المنوفية ورفع درجة الاستعداد القصوى

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شهدت محافظة المنوفية فجر اليوم سقوط أمطار غزيرة على مدنها وقراها مصاحبة لبرق ورعد خاصة في مدينة السادات.

كان اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، وجه برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال موسم الشتاء والتأكد من مراجعة خطة تطهير بلاعات مياه الأمطار والحالة الفنية لكافة المعدات والسيارات ووضع خطة شاملة لتوزيعها على المراكز بنطاق المحافظة للتعامل الفورى مع أية مواقف طارئة.

وفى هذا الإطار، صرح المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بأنه تم إتخاذ العديد من الإجراءات استعداد لمواجهة الأمطارالتي قد تشهدها المحافظة خلال موسم الشتاء من خلال تجهيز (155) سيارة ومعدة، فضلا عن اتخاذ كافة إجراءات الصيانة اللازمة لبالوعات الأمطار وشبكات الصرف الصحي على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل فرق طوارئ للعمل حال سقوط الأمطار وتجهيزها بسيارات ومعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة ووضع خطة لتطهير بلاعات مياه الأمطار بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى على استمرار التنسيق الكامل بين غرفة العمليات بالشركة وغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة وقطاع الكهرباء لمتابعة الموقف أولاً بأول خلال فصل الشتاء واستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الإستجابة الفورية لها وإتخاذ الإجراءات العاجلة لمواجهة أي ظروف طارئة والدفع بالمعدات اللازمة لاحتواء الموقف.

وأضاف أنه يتم وبصفة دورية للتأكد من صلاحية محطات الرفع وخطوط الشبكات والإنحدار وخطوط الطرد ووضع خطة للتشغيل التبادلي وتنظيم ضخ المياه والمراجعة والتفتيش على المعدات والأفراد بواسطة فريق العمل المختص من كل فرع ومتابعة فريق الطوارئ بديوان الشركة، كما يتم تخفيض ضخ المياه حالات المطر الغزير لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي، لافتا إلى وجود فريق طوارئ الشركة بالخط الساخن( 125) لمتابعة البلاغات الواردة بصفة مستمرة وسرعة التعامل الفورى معها، مشيرا إلى إلغاء كافة الأجازات والراحات لجميع مسئولي التشغيل والصيانة والمعامل بمحطات المياه ومحطات الصرف الصحي وغرفة الطوارئ والإدارة المعاونة بالتعاون مع إدارة السلامة والصحة المهنية وتزويد جميع المحطات بالمهمات اللازمة للتشغيل والصيانة قبل حلول فصل.