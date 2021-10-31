ياسمين صبري ومونيكا بيلوتشي تتألقان بالأسود في إكسبو 2020 دبي

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شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها ومتابعيها عبر موقع الصور والفيديو «إنستجرام»، مجموعة صور جديدة تجمعها بالنجمة وعارضة الأزياء الإيطالية مونيكا بيلوتشي، وذلك خلال تواجدها في معرض إكسبو 2020 دبي.

وظهرت النجمتان بإطلالات أنيقة وجذابة، فارتدت ياسمين صبري فستان أسود طويل باللون الأسود كاشف للكتفين، ومن الناحية الجمالية تركت شعرها منسدلًا على كتفيها واكتفت بوضع مكياج بسيط يبرز ملامح وجهها، وظهرت مونيكا بيلوتشي بفستان أسود لامع ذو أكمام، مكشوف عند منطقة ومن الناحية الجمالية اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل «فرصة تانية»، الذي عرض في الماراثون الرمضاني لعام 2020، بطولة: أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، ومحمود البزاوي وغيرهم، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل.