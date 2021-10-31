أخبار عاجلة

«الشيوخ» يوافق على التعديل الخاص بالمادة التاسعة لقانون «التخطيط العام للدولة» -
«الصحة» تطلق 3 قوافل طبية بالمحافظات ضمن مبادرة «حياة كريمة» -
قافلة أزهرية في مطروح للتوعية بصحيح الدين -
تراجع طفيف في معدلات «الإصابة اليومية» بفيروس كورونا.. ومتحور جديد يظهر في الصين -
«فيفا» يحتفل بعيد ميلاد أبو تريكة بأهداف رائعة وكلمات لا تنسى «فيديو» -
بالأرقام.. التاريخ يُساند إنتر أمام ميلان في ديربي الغضب -
ما المصير الذي ينتظر تشافي في برشلونة؟ -
فتح تحقيق في محاولة الاغتيال الرابعة للكاظمي -
البرهان يقيل 5 مدراء لمصارف حكومية -
بمشاركة 9 لاعبين.. أخضر الكاراتيه يغادر إلى دبي استعدادًا للمشاركة في كأس العالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأسبوع في 7 صور: رسالة من نشطاء المناخ لقادة العالم.. وأوضاع ساخنة في الإكوادور

Print

الأسبوع في 7 صور: رسالة من نشطاء المناخ لقادة العالم.. وأوضاع ساخنة في الإكوادور

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد اندلعت احتجاجات ساخنة في الإكوادور اعتراضًا على السياسات الاقتصادية، فيما كان نشطاء المناخ يوجهون رسالتهم إلى قادة العالم لإنقاذ كوكب الأرض. والمزيد تجدونه في الصور.


1- يا لها من ثمرة يقطين كبيرة!.. صبي يحمل الثمرة الثقيلة بكلتا يديه مزرعة في كراولي بإنجلترا

0a5607a910.jpg
2- انهيار أرضي لأحد طرق مقاطعة بلوماس السريعة بولاية كاليفورنيا بعد سقوط كثيف للأمطار

45b0305b5d.jpg
3- عمل فني مميز أمام أهرامات الجيزة للفنان الإيطالي لورنزو كوين نجل الممثل الراحل أنطوني كوين

b1e4f24c07.jpg
4- ثوران بركان "كومبر فيجا" كما يُشاهد من إل باسو في جزر الكناري الإسبانية

92e8b48c0b.jpg
5- مواجهات حامية الوطيس بين المتظاهرين والشرطة احتجاجًا على سياسات الرئيس الإكوادوري الاقتصادية

36f8e31e23.jpg
6- "استثمروا في كوكب الأرض".. نشطاء المناخ خلال احتجاجهم مع اقتراب موعد قمة المناخ في جلاسكو

206c52d5ba.jpg
7- الأشجار الملونة والخضرة البهيجة في جنوب تيرول بإيطاليا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"ويكي دون" "الدارة" يشارك في المؤتمر الافتراضي الأول "عربية 2021"

"ويكي دون" "الدارة" يشارك في المؤتمر الافتراضي الأول "عربية 2021"

"إيجار": 44% زيادة في العقود التجارية و200 ألف عقد جديد خلال 2021

"إيجار": 44% زيادة في العقود التجارية و200 ألف عقد جديد خلال 2021

"الطيران المدني" يطرح وظيفتين شاغرتين للتقديم

"الطيران المدني" يطرح وظيفتين شاغرتين للتقديم

الجزائري رياض بودبوز على رادار ناد "سعودي" كبير

الجزائري رياض بودبوز على رادار ناد "سعودي" كبير