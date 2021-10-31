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«قيدها بجنزير في السرير».. أب يحتجز طفلته داخل منزل مهجور لمدة 3 سنوات بالدقهلية ()

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«قيدها بجنزير في السرير».. أب يحتجز طفلته داخل منزل مهجور لمدة 3 سنوات بالدقهلية (فيديو) «قيدها بجنزير في السرير».. أب يحتجز طفلته داخل منزل مهجور لمدة 3 سنوات بالدقهلية ()

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أقدم أب في محافظة الدقهلية على احتجاز طفلته البالغة من العمر 10 سنة وقيدها في السرير بالجنازير لمدة 3 سنوات لمنعها من زيارة والدتها بعدما طلبت منه الطلاق.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز ميت غمر بجنوب الدقهلية، يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر بالعثور على طفلة مقيدة بالجنازير داخل منزل مهجور بالقرية، واتهموا والدها بتقييدها لمدة 3 سنوات.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة وتبين العثور على الطفلة شهد. م، 12 سنة، مقيدة بالجنازير من قدميها بالسرير وتجلس في وضع القرفصاء وتبكى، وبسؤالها أكدت أن والدتها قيدها كذلك لمنعها من الخروج والذهاب لوالدتها التي تطلقت منه.

وقام ضباط المباحث بفك قيود الطفلة ونقلها لمستشفى ميت غمر العام للعلاج وتوقيع الكشف الطبي عليها.

وأكد شهود عيان من الأهالي أن الطفلة شهد اختفت منذ 3 سنوات وكلما سألوا والدها عليها أكد أنها ذهبت لوالدتها ولكنهم بدأوا في سماع أصوات بكاء متواصل من المنزل وفى البداية ظنوا أن المنزل «مسكون» فقرر اثنان من الشباب دخول المنزل من أعلى السطوح لاستبيان سبب البكاء وفوجئوا بالطفلة مقيدة في السرير بإحدى الغرف ولا يوجد بجوارها أي طعام.

تمكن ضباط مباحث مركز ميت غمر من القبض على الأب الذي علل تصرفه بأنه يحافظ على طفلته حتى لا تخرج من المنزل في عدم وجوده وهى في سن خطرة.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

المصرى اليوم

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