بسعر 40 قرشًا.. طرح 40 ألف رغيف خبز فينو مدعم في مدينة بلبيس (صور)

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واصلت سيارات مجمع المخابز الآلية التابعة لمحافظة الشرقية، انتشارها في شوارع مدينة بلبيس، لطرح الخبز الفينو أمام المواطنين بسعر 40 قرش للرغيف الواحد، تنفيذاً لمبادرة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لمواجهة استغلال أصحاب المخابز السياحية للموسم الدراسي، واحتياجات الأهالي لشراء الخبز الفينو لأبنائهم بالمدارس.

وجه محافظ الشرقية مدير مجمع المخابز الآلية والنصف آلية التابع لديوان عام المحافظة، أحمد إبراهيم سالم، بالدفع بالسيارات المحملة بالخبز الفينو المدعم بسعر 40 قرش للرغيف، وطرحه أمام أهالي مدينة بلبيس في شكل كيس يضم 5 أرغفة وبسعر جنيهان، لافتاً إلى أنه تم زيادة الحصة اليومية المقررة من الخبز الفينو إلى ٤٠ ألف رغيف بزيادة ١٠ آلاف رغيف عن الأسبوع الماضي، ليصل الخبز لأكبر عدد من المواطنين في مدينة بلبيس والوحدات المحلية والقروية التابعة له.

ومن جانبه، أوضح مدير مجمع المخابز الآلية، أنه تم الدفع بسيارتين من المخابز الآلية محملة كل منها بـ 20 ألف رغيف فينو، لطرحه أمام المواطنين بسعر 40 قرش للرغيف، ونظراً للإقبال الكبير من الأهالي لشراء الخبز الفينو المدعم، تم الدفع بسيارتين أخرتين محملتا بـ20 ألف رغيف فينو لسد إحتياجات الأهالي ليصل إجمالي ما تم توزيعه اليوم بمدينة بلبيس إلى 40 ألف رغيف خبز فينو.

أثنى الأهالي على مبادرة المحافظ لتخفيض سعر رغيف الخبز الفينو وسد احتياجاتهم، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال إستغلال أصحاب المخابز السياحية، سواء بالتلاعب في وزن أو سعر رغيف الخبز الفينو.