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المملكة تدين بأشد وأقسى العبارات التفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف بوابة مطار عدن الدولي

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المملكة تدين بأشد وأقسى العبارات التفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف بوابة مطار عدن الدولي المملكة تدين بأشد وأقسى العبارات التفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف بوابة مطار عدن الدولي

المملكة تدين بأشد وأقسى العبارات التفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف بوابة مطار عدن الدولي

أدانت وزارة الخارجية في المملكة العربية بأشد وأقسى العبارات، التفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف بوابة مطار عدن الدولي وأدى إلى مقتل وجرح العشرات.

وأكدت وزارة الخارجية أن هذا العمل الإرهابي الذي تقف خلفه قوى الشر ليس موجّهًا ضد اليمنية الشرعية فحسب، بل للشعب اليمني الشقيق بكامل أطيافه ومكوناته السياسية الذي ينشد الأمن والسلام والاستقرار والازدهار في الوقت الذي تقف قوى الظلام في طريق تحقيقه لتطلعاته.

وعبّرت الوزارة عن تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب اليمن واليمنيين كما كانت منذ اليوم الأول، داعية كل الأطراف لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض لتوحيد الصف ومواجهة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار واستعادة دولتهم.اتفاق الرياض ميليشيا الحوثي الإرهابية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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