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إحالة تقرير لجنة معاينة حالة رصف أحد شوارع «الواسطى» للتحقيق بالشؤون القانونية

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إحالة تقرير لجنة معاينة حالة رصف أحد شوارع «الواسطى» للتحقيق بالشؤون القانونية إحالة تقرير لجنة معاينة حالة رصف أحد شوارع «الواسطى» للتحقيق بالشؤون القانونية

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أحال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقرير اللجنة الفنية المكلفة بمعاينة حالة الرصف بشارع سعد زغلول بمدينة الواسطى للتحقيق بالشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، وذلك على إثر شكوى واردة من بعض المواطنين عن سوء حالة الرصف بمنطقة مسجد الجمعية الشرعية، والتي أمر المحافظ حيالها بتشكيل لجنة فنية من مديرية الطرق والنقل والوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى لمعاينة الشكوى على الطبيعة وإعداد تقرير فني لاتخاذ المناسب من إجراءات.

وأفادت اللجنة ضمن تقريرها، الذي عرضه أشرف حماد مدير الإدارة العامة للمتابعة، بأنه تمت مراجعة حالة الرصف للشارع ،الذي يتم تنفيذه بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري ببني سويف، وأنه قد تلاحظ للجنة وجود شروخ طولية وعرضية للرصف بالمنطقة المشار إليها بجانب الطريق في أماكن مختلفة من الشارع، واختلاف سمك طبقة الرصف من منطقة لأخرى.

كما يوجد عدد من غرف الصرف الصحي أعلى من مستوى الرصف بالشارع، إضافة إلى وجود تلفيات بالرصف بجوانب الطريق ولم يتم استكمال أعمال الرصف بداية من شادر الخضار حتى مركز الشرطة ووجود حفر أمام الجمعية الشرعية، علاوة على وجود تجمع للأتربة ومشون مواد بناء بالشارع لم يتم رفعها قبل أعمال الرصف.

كان المحافظ قد أصدر تعليماته لمديري عموم الإدارات بديوان عام المحافظة والمختصة بملفات المتابعة والرقابة والتعامل مع المشكلات الطارئة والأزمات،بالتعامل الميداني السريع مع أية طوارئ أوشكاوى واردة من المواطنين، مع سرعة العرض التقارير الفنية والحلول المقترحة لاتخاذ اللازم،ضمن الجهود المتواصلة لتحسين مستوى وجودة المواطنين بالقرى والمدن.

المصرى اليوم

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