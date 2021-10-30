فعاليات متنوعة لقصور الثقافة في الإسماعيلية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضمن فعاليات الدورة 21 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، والتى تقام برعاية أ.د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، باقة من العروض الفنية للفرق المشاركة، من خلال الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبري سعيد، ويستمر حتى ٣٠ أكتوبر الجارى بمحافظة الإسماعيلية بإقليم القناة وسيناء برئاسة الكاتب محمد نبيل، وذلك بالنوادى والمسارح والمنتزهات.

استمتع جمهور نادى الدنفاه التابع لهيئة قناة السويس بالفلكلور السكندري مع فرقة الحرية للفنون الشعبية، وقدمت عدد من الاستعراضات الفنية منها «عمار يا اسكندرية، تحيا مصر، الاسكندرانية، التنورة، الصيادين، حلوة شمسنا، الملاية اللف، الفرح السكندرى، الحصان» بقيادة نصر الدين محمد، كما قدمت فرقة «تراث معان» الاردنية عرض فنى بقيادة حامد أبوعودة، تضمن مجموعة متنوعة من التراث الأردنى منها «العراضة المعانية، دبكة الدلعونة والجوفيات المعانية، السحجة، الدبكة التسعاوية».

استضافت مدينة القنطرة غرب العرض الفنى لفرقة أذربيجان للرقص البوب الشعبى «جانجي»، حيث قدمت باقة من الرقصات الايقاعية السريعة التي تعكس الهوية الوطنية للفن التقليدى، بجانب عرض فنى لفرقة العريش للفنون الشعبية قدمت خلاله باقة من الاستعراضات الفنية منها، «رقصة الدبكة والدحية، وقيمو الافراح، ورجال سيناء، وام الخلة، دق الطبل ياسيناء ،على دلعونا»، أما فرقة الأسماعيلية للفنون الشعبية فتألقت بقيادة محمد حسين، وتصميم الاستعراضات عمرو عجمى، بباقة من الاستعراضات التي تعكس الفلكلور الاسماعيلاوى منها «الصيادين، بتغنى لمين، نوح الحمام، أه يا لاللى، بدو، الضمة، البدوى، ام الخلول» موسيقي وألحان وغناء الفنان ماهر كمال.

قدمت فرقة مطروح للفنون الشعبية عدة استعراضات للفكلور السيوى والبدوى تدريب عوام مصطفى، وبقيادة محمد إبراهيم، وهى «الكف البدوى، التنورة، الفرح السيوى» غناء المطرب سلومة عبدالله، فيما قدمت فرقة فلسطين الفلوجة باقة متنوعة من تبلوهاتها الفنية الاستعراضية منها «فلسطين أنتى الروح، فلسطيني فلسطيني، الشهيد، دمى فلسطيني وذلك بنادى التل الكبير.

وفى نادى الفيروز قدمت فرقة المكسيك أنواع مختلفة من الرقصات المستوحاة من تراث أمريكا اللاتينية منها «كاستيلو فيلاسكو، جرابى ميكسينو، زهرة الأناناس»، بالإضافة لعرض فنى لفرقة أسوان للفنون الشعبية تضمن باقة من التابلوهات الفنية منها «الاراجين، الكارج، الكف، النجرشاد»، ثم فاصل أغانى شعبية لحماده حربى، الفرقة تدريب وقيادة شعبان حسين، كما قدمت فرقة أسيوط للفنون الشعبية عرض فنى تضمن «رقصة العصايا، التحميله، التنورة، عروسة المولد».