أخبار عاجلة

عاجل | بيت خبرة لتشغيل ملفات الرعاية الصحية إلكترونيا -
ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.. برايتون يتعادل مع نيوكاسل -
سعودي يتوج بجائزة "أفضل سيارة كلاسيكية" في ختام "مهرجان الدرعية" -
"تطوير عسير" و"أمانة المنطقة" تُنظِّمان مبادرة CATWALK -
بمحافظة جدة.. "الفيصل" يشارك في فعالية "كات ووك" -
أكثر من نصف مليون ريال حصيلة الليلة الـ25 لمزاد نادي الصقور السعودي الثاني -
استشاري تغذية: التوت البرى يكسر الدهون المتراكمة منذ سنوات -
جامعة عين شمس تنظم ندوة حول برامج الشهادات المهنية -
«الضوينى» يشهد حفل تخرج طلاب تايلاند من جامعة الأزهر -
وسائل إعلام إسرائيلية تكشف تفاصيل حادث أمني على شاطئ إيلات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

الخسائر اليومية 5 ملايين جنيه.. بدء إزالة آثار حريق محطة طاقة الرياح في البحر الأحمر

Print
الخسائر اليومية 5 ملايين جنيه.. بدء إزالة آثار حريق محطة طاقة الرياح في البحر الأحمر الخسائر اليومية 5 ملايين جنيه.. بدء إزالة آثار حريق محطة طاقة الرياح في البحر الأحمر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الطواقم الفنية العاملة في الصيانات والتابعة لشركة كهرباء القناة اعمالها في إزالة آثار الحريق الذي نشب في صالة مهمات ومحولات الجهد المتوسط بمحطة محولات جبل الزيت شمال البحر الأحمر جهد 220 ك.ف حيث استقبلت محطة طاقة الرياح شاحنات ضخمة محملة بالكابلات وخلايا وتعمل الفرق على مدار 24 ساعة لتنظيف الصالة المحترقة وبدأت عمليات تركيب الخلايا مع خطة لوصول محطة متنقلة من شركة توزيع القناة أو من منطقة مرسى علم أيهما أقرب لتشغيل المحطة بشكل مؤقت لحين استكمال إصلاح الجزء المحترق والمراجعة على باقى المهمات حيث يتجاوز عدد خلايا 22ك.ف حاجز الخمسين خلية.


من المقرر أن يتم تشغيل المحطة المؤقتة يوم الإثنين المقبل لتمكين محطات الرياح المتوقفة من إنتاج الطاقة، وتقدر الخسائر يوميا بنحو 5 ملايين جنيه تقريبا بسبب توقف توربينات الرياح عن العمل. وكانت قوات الحماية المدنية والإطفاء برأس غارب شمال البحر الأحمر وبمشاركة عدد من شركات البترول من السيطرة واخماد حريق ضخم اندلع باحد مزراع انتاج الطاقة الجديدة المتجددة من توربينات الرياح بمنطقة جبل الزيت برأس شقير، حيث التهمت النيران عددا من المحولات ولوحة التوزيع الخاصة بالربط على الشبكة الكهربائيةالموحدة وفور تلقي الاخطار بالحريق تم الدفع بسيارات الاطفاء من عدد من شركات البترول القريبة من موقع الحريق بالانتقال إلى مكان الحادث للمشاركة في اخماد الحريق والسيطرة عليه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بعد ساعات من انتحار طالبين بالإسكندرية.. فتاة جامعية تلقي بنفسها في ترعة أسيوط

بعد ساعات من انتحار طالبين بالإسكندرية.. فتاة جامعية تلقي بنفسها في ترعة أسيوط

الأردن يدعو رعاياه لمغادرة إثيوبيا في أقرب فرصة

الأردن يدعو رعاياه لمغادرة إثيوبيا في أقرب فرصة

أبطال الآنسة فرح.. يكشفون كواليس الموسم الرابع: المسلسل جعلنا أسرة واحدة طوال 3 سنوات

أبطال الآنسة فرح.. يكشفون كواليس الموسم الرابع: المسلسل جعلنا أسرة واحدة طوال 3 سنوات

إسرائيل : شركة «إن.إس.أو» لا علاقة لها بالحكومة

إسرائيل : شركة «إن.إس.أو» لا علاقة لها بالحكومة