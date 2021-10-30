فلبينة تفوز بلقب ملكة جمال القارات في شرم الشيخ

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فلبينة تفوز بلقب ملكة جمال القارات بشرم الشيخ

محمد السيد سليمان

اختتمت فعاليات حفل تتويج مسابقة ملكة جمال القارات «Miss Intercontinental 2021» في دورتها الـ49، والتي اقيمت بالساحة الأمامية بمتحف شرم الشيخ، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وفازت ملكة جمال الفلبين، بلقب ملكة جمال القارات في ختام الفعاليات، وجرى تتويجها بالتاج حتي المسابقة المقبلة.

كاتت مدينة شرم الشيخ قد استضافت 74 متسابقة من ملكات جمال العالم من مختلف الدول فعاليات مسابقة ملكات جمال العالم التي تنظمها مدينة شرم الشيخ، بعد منافسة ساخنة مع عدة مدن سياحية عالمية.وتم اعداد برنامج حافل للمتسابقات تضمن زيارة العديد من المعالم السياحية والاحتفالات الصباحية والمسائية تتنافس فيها المتسابقات لإظهار مهارتهن في كافة الأنشطة، وسيشمل البرنامج زيارة الأماكن المختلفة في مدينة شرم الشيخ الخلابة ورحلة سفاري وسط الصحراء ووسط جبال البحر الأحمر ورحلات بحرية للاستمتاع بمياه البحر الأحمر الآسرة والشعاب المرجانية ذات الألوان الرائعة والتمتع بالمناظر الطبيعية المحيطة، بالإضافة إلى الحفلات الليلية ذات البرامج المختلفة و حفلة اجتماعية للتوعية ضد سرطان الثدي وحفل رعاة البقر والحفل العربي واليوم الخاص بتبادل الثقافات من كل الجنسيات في الأكلات والملبس والازياء وغيرها من الموضوعات اليومية.

وتقام المسابقة يهدف التسويق والترويج للسياحة علي صفحات المشاركات في المسابقة علي السوشيال ميديا وان هذه المسابقة تعد من القوي الناعمة في التأكيد علي اهمية مثل هذه المسابقات للترويج للسياحة وان أهمية المسابقة تعد في المردود الاعلامي في التسويق للمقصد السياحى المصرى عالميا حيث تشارك العديد من القنوات الفضائية والمواقع الاجنبية في تغطية المسابقة وتشمل المسابقة تنظيم رحلات سياحية بحرية وغطس ورحلات سفاري وعروض ازياء ومسابقة ثقافية وان أهمية المسابقة لما لها من أهمية كبيرة فى التسويق للمقصد السياحى المصرى عالميا، مشيرة الى أن استخدام المشاهير فى الترويج السياحى لمصر من الآليات الفعالة والتى لها صدى كبير على المستوى الجماهيرى دوليا ومحليا.