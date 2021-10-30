مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية يستضيف فرق من إندونيسيا وفلسطين

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ضمن فعاليات الدورة 21 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، والتى تقام برعاية أ.د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبري سعيد، في تقديم باقة من العروض الفنية للفرق المشاركة بالمهرجان، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، والذى يقام حفل ختامه عل المسرح المكشوف بقصر ثقافة الإسماعيلية اليوم٣٠ أكتوبر الجارى، بإقليم القناة وسيناء برئاسة الكاتب محمد نبيل.

استضاف قصر الثقافة فرقة بترى كنان الأندونسية، التي تألقت بمجموعة مميزة من العروض والرقصات التي تعبر عن عادات وتقاليد البيئة الأندونيسية منها «لينجان نياى، باتين كمونينج، كينانج كيلاراس»، أعقبه عرض فنى لفرقة الأقصر للفنون الشعبية تتضمن عدة استعراضات فنية منها «الفرح الصعيدى، الفلاحى، الحجالة، الجول، الكف، التحطيب» مع باقة من الأغانى التراثية.

وفى حديقة الشيخ زايد قدمت فرقة الفلوجة الفلسطينية للفنون الشعبية باقة من الاستعراضات والأغاني منها «فلسطين أنتى الروح، دوس مأنت دايس، فلسطيني رافع للسماء جبينى، الشهيد، أنا دمى فلسطيني،» وذلك بقيادة رفيق الطويل، تلاه عرض فنى لفرقة سوهاج للفنون الشعبية تضمن باقة من الاستعراضات الفنية منها «الربابة، التحطيب، فن المربع، الخلخال، العصا السوهاجى»، تصميم وتدريب محمد الرز، بجانب فقرة مع فرقة الشرقية للفنون الشعبية تضمنت مجموعة تبلوهات منها «العصايا، الساقين، حصان الشرقية، الحوايا، كف العرب، الفرح، التحميلة»، بقيادة أحمد واصف، أعقبه فقرة من الموسيقى الايقاعية والعزف على الطبول مع فرقة نبيال باستخدام آلات Sarangi ،Bansuri ،Ma.