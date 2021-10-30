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أكدت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، أن ختان الاناث في مصر هو جريمة بحكم القانون، وقد شهد ملف التجريم ثلاثة مراحل بدأت للمرة الأولى بموجب المادة 242 مكرر من قانون العقوبات والتي أضيفت بالقانون 126 لسنة 2008، وتم تعديل هذه المادة بالقانون رقم 76 لسنة 2016، حتى انتصرت الإرادة السياسية للمرأة والفتاة المصرية في 30 أبريل 2021، بتصديق من الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث.

وأضافت مرسى، خلال مؤتمر سيداو للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمنعقد بجنيف، أنه بصدور القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل قانون العقوبات ليتضمن معاقبة من يجرى ختانا لأنثى لتشوية الأعضاء التناسلية حيث حذفت أي إشارة إلى استخدام المبرر الطبي.

وكذلك المادة 61 لمواجهة أي محاولات للتحايل أو الهروب من تطبيق عقوبة ختان الاناث، تم تشديد العقوبة ورفع الحد الأدنى لتصل إلى مدة لا تقل عن 10 سنوات.، ويعاقب مرتكب الجريمة من ممارسة المهنة وفرض عقوبات على المنشأة التي ارتكبت فيها الجريمة وتشديد العقوبة لتكون السجن بدلا من الحبس لكل من يطلب ختان أنثى، وتم استحداث عقوبة لكل من روج أو شجع أو دعا لارتكاب جريمة ختان الاناث وبذلك توسيع نطاق التأثير ليشمل صور جديدة لتجريم كل أشكال التحريض أو التشجيع على ارتكاب الجريمة.