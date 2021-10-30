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القوات المسلحة تنفذ تجربة تحاكي إنقاذ عبارة ‏غارقة (صور)

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القوات المسلحة تنفذ تجربة تحاكي إنقاذ عبارة ‏غارقة (صور) القوات المسلحة تنفذ تجربة تحاكي إنقاذ عبارة ‏غارقة (صور)

نفذت القوات المسلحة تجربة تحمل اسم «- 7» لمحاكاة إنقاذ عبارة تتعرض للغرق وعلى متنها 175 فردا أثناء إبحارها في البحر الأحمر.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري على «فيسبوك»، السبت، في بيان قالت فيها إن مركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة نفذ التجربة «مصر- 7»، مشيرا إلى أنها تضمنت تنفيذ ‏سيناريو واقعى لإنقاذ عبارة تعرضت للغرق وهي تحمل ركابا من جنسيات مختلفة.

ولفت البيان إلى أن التجربة تضمن إنقاذ طاقم وركاب العبارة أثناء إبحارها من ميناء الغردقة في مصر إلى ميناء ضبا في .

وخلال التجربة «مصر- 7» تم اتباع جميع ‏إجراءات ونظم الاستغاثة والسلامة البحرية العالمية، بحسب البيان الذي أوضح أن التجربة شملت مشاركة عناصر من القوات ‏البحرية والقوات الجوية، إضافة إلى الأجهزة المعنية وجمعية الهلال الأحمر المصرى .‏

وبدأت التجربة بتلقى مركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة المصرية إشارة استغاثة من العبارة ‏الجانحة، حيث انتقلت مروحية على الفور إلى موقع الاستغاثة إضافة إلى تحريك وحدات بحرية وأطقم غطس وإنقاذ.

القوات المسلحة تنفذ تجربة تحاكي إنقاذ عبارة ‏غارقة
القوات المسلحة تنفذ تجربة تحاكي إنقاذ عبارة ‏غارقة
القوات المسلحة تنفذ تجربة تحاكي إنقاذ عبارة ‏غارقة

المصرى اليوم

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