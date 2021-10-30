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وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة جناحا الأمن والاستقرار للأمة المصرية (صور)

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وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة جناحا الأمن والاستقرار للأمة المصرية (صور) وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة جناحا الأمن والاستقرار للأمة المصرية (صور)

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استقبل الفريق أول ‏ محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، السبت، اللواء‏ ‏محمود توفيق، وزير الداخلية، على رأس وفد من قيادات وزارة الداخلية لتقديم التهنئة للقوات المسلحة ‏بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.‏

وأكد وزير الداخلية أن نصر أكتوبر العظيم سيظل دائما علامة مضيئة في ‏تاريخ الشعب المصرى وقواته المسلحة، ورمزاً للعزة والفخر برجال ضربوا أروع الأمثلة في ‏البطولة والشجاعة والتضحية بالغالى والنفيس ليسطروا بأحرف من نور بطولاتهم في تاريخ ‏العسكرية المصرية، موجهاً التهنئة لرجال القوات المسلحة قادةً وضباطاً وضباط صف وجنود ‏بمناسبة ذكرى إنتصارات أكتوبر، متمنياً لهم مزيداً من الرفعة والتقدم وأن يحفظ الله وقواتها ‏المسلحة الباسلة بكل خير.‏

من جانبه، أكد الفريق أول‎‏ محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن ‏القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمن والاستقرار للأمة المصرية، وسيظلان معاً في طليعة ‏الشعب المصرى يدافعان عن حدوده ويزودان عن مقدساته واستقراره، ضاربين بكل ما أوتيا من ‏قوة كل من تسول له نفسه العبث بأمن ومقدرات الوطن، مقدمين كل الجهد للحفاظ على ما وصلت ‏إليه الدولة المصرية من حالة أمنية مستقرة تسهم في استكمال مسيرة التنمية التي تنفذها الدولة ‏المصرية في كل المجالات.‏
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وفى نهاية اللقاء، أهدى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الفريق أول محمد زكى القائد العام ‏للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات ‏المسلحة درع هيئة الشرطة، كما قدم الفريق أول ‏محمد زكى درع القوات المسلحة لوزير الداخلية.‏
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حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة وقيادات وزارة الداخلية.‏

إستقبل الفريق أول ‏ محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اللواء‏ ‏محمود توفيق، وزير الداخلية، على رأس وفد من قيادات وزارة الداخلية لتقديم التهنئة للقوات المسلحة ‏بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لإنتصارات أكتوبر المجيدة.‏
إستقبل الفريق أول ‏ محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اللواء‏ ‏محمود توفيق، وزير الداخلية، على رأس وفد من قيادات وزارة الداخلية لتقديم التهنئة للقوات المسلحة ‏بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لإنتصارات أكتوبر المجيدة.‏
إستقبل الفريق أول ‏ محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اللواء‏ ‏محمود توفيق، وزير الداخلية، على رأس وفد من قيادات وزارة الداخلية لتقديم التهنئة للقوات المسلحة ‏بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لإنتصارات أكتوبر المجيدة.‏
إستقبل الفريق أول ‏ محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اللواء‏ ‏محمود توفيق، وزير الداخلية، على رأس وفد من قيادات وزارة الداخلية لتقديم التهنئة للقوات المسلحة ‏بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لإنتصارات أكتوبر المجيدة.‏
إستقبل الفريق أول ‏ محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اللواء‏ ‏محمود توفيق، وزير الداخلية، على رأس وفد من قيادات وزارة الداخلية لتقديم التهنئة للقوات المسلحة ‏بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لإنتصارات أكتوبر المجيدة.‏

المصرى اليوم

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