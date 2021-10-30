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واشنطن تدعو جبهة تحرير تيجراي للانسحاب من ولايتي أمهرة وعفر الإثيوبيتين

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واشنطن تدعو جبهة تحرير تيجراي للانسحاب من ولايتي أمهرة وعفر الإثيوبيتين واشنطن تدعو جبهة تحرير تيجراي للانسحاب من ولايتي أمهرة وعفر الإثيوبيتين

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أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، عن قلقها إزاء اتساع نطاق القتال بين القوات الإثيوبية، وجبهة تحرير تيجراي، داعية الأخيرة إلى الانسحاب من ولايتي أمهرة وعفر اللتين حققت قواتها تقدما فيهما.

وكررت الخارجية الأمريكية، في بيان لها «دعوتها إلى جبهة تحرير شعب تيغراي إلى الانسحاب من منطقتي أمهرة وعفر، بما في ذلك وقف تقدمها في مدينتي دسي وكومبولتشا ومحيطهما»، مجددة اعتراضها الشديد على الضربات الجوية للجيش الإثيوبي على مدينة ميكيلي ومناطق أخرى في تيغراي، والتي أودت بحياة الكثيرين.

وحثت الخارجية الأمريكية "جبهة تحرير تيجراي على الامتناع عن قصف المدن بالمدفعية"، مجددة دعوتها جميع الأطراف في إثيوبيا إلى حماية المدنيين ووقف انتهاكات حقوق الإنسان وخرق القانون الدولي الإنساني، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.

وأعلنت "جبهة تحرير تيغراي"، في وقت سابق اليوم السبت، سيطرة قواتها على بلدة دسي الاستراتيجية في إقليم أمهرة، والقريبة من الطريق الرئيسي المؤدي إلى أديس أبابا. وقال المتحدث باسم الجبهة، جيتاشو رضا، إن المقاتلين أخرجوا قوات من دسي ويتجهون إلى بلدة كومبولتشا، مضيفا أن قوات تيجراي أسرت العديد من الجنود الإثيوبيين.

المصرى اليوم

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