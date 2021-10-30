لجنة النقل بمجلس النواب تناقش 10 طلبات إحاطة (التفاصيل)

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تناقش لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، خلال اجتماعها غدا الأحد.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن سرعة الانتهاء من المرحلة الرابعة والأخيرة من الطريق الإقليمي محور شرق الدلتا لتعظيم الاستفادة من الطرق الجديدة التي تم تنفيذها ومنع التكدسات المرورية داخل مدينة الزقازيق، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة إيفلين متى، بشأن استكمال أعمال إعادة بناء كوبري جمصة الواصل من الطريق الدولي دمياط/ المنصورة، وطلب الإحاطة المقدم من النائ، وطلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن ضرورة وضع حلول مناسبة للتكدس المرورى بمنطقة ميزانية ميت فارس/ مركز بنى عبيد الدقهلية ضمن مشروع ازدواج طريق ميت فارس/ بنى عبيد لكون تلك المنطقة يتقاطع بها خمس طرق رئيسية.

كما تناقش اللجنة في اجتماعها الإثنين القادم أيضا عددا من طلبات الإحاطة المقدمة وهي:

طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الطوخي القصبي، بشأن انعدام الرؤية الصحيحة لعملية تطوير طريق القاهرة / الإسماعيلية الزراعي والتي لا تتفق مع طبيعة المكان، والغور على أملاك الأهالي وعدم تخطيط مداخل القرى والعزب الواقعة عليه.

طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالسلام حجازي، بشأن ضرورة إنشاء كوبري علوي على الطريق الزراعي أمام قرية كفر مساعد وكوبري أمام قرية صفط الحرية بمركز إيتاى البارود- البحيرة

طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الشيشينى، بشأن الحاجة الضرورية إلى تطوير الطريق الرابط بين محافظتي الغربية والبحيرة بداية من كوبرى كفر الزيات بمحافظة الغربية حتى قرية النجيلة مروراً بقرية شابور بمحافظة البحير

كما تناقش اللجنة في اجتماعها الثلاثاء القادم، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة وهي:

1- طلب الإحاطة المقدم من النائب، خالد أبونحول، بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبري علوي أعلى مزلقان فرشوط القبلي محافظة قنا الذي تم مناقشته في دور الانعقاد العادي الماضي وقررت اللجنة تحديد موعد لمعاينة الكوبري على الطبيعة خلال 15 يوما وحتى الان لم تتم المعاينة.

2- طلب الإحاطة المقدم من النائب، إيهاب رمزي، بشأن الحاجة إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء كوبري علوي أعلى السكة الحديد وترعة الابراهيمية بمركز بنى مزار- المنيا.

3-طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالسلام حجازي، بشأن ضرورة إعادة تأهيل وتطوير مزلقاني السكة الحديد والأرصفة لقريتي كفر مساعد وصفط الحرية بمحافظة البحيرة.