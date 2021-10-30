ما الاختلافات بين كيا سبورتاج 2023 ونظيرتها 2022؟

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ظهرت كيا سبورتاج 2023 لأول مرة بتصميم جديد وأنيق، وأداء محسّن واقتصاد في استهلاك الوقود، ومساحة داخلية أكبر، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من التقنيات والميزات الجديدة، ومن هنا نوضح الفروق بين سبورتاج 2023، مقابل سبورتاج 2022.

تتمتع سبورتاج 2023 بتصميم أفضل من طراز 2022



يأتي الاختلاف الأكثر وضوحًا بين كيا سبورتاج 2023 و 2022 في التصميم الخارجي ، خاصةً في المقدمة.

فالنسبة لسيارة سبورتاج 2023 ، يتميز الشبك الأمامي ذو الأنف الأيقوني بتصميم عائم ومظهر تقني، في حين تضيف المصابيح النهارية لمسة إنسيابية مختلفة نوعها، كما تمشل التصميمات الإضافية الجديدة لطراز 2023 مصابيح خلفية ذات الشكل المقطوع ومصدات الزاويّة.

مساحة داخلية أكبر وتقنيات جديدة



تأتي سبورتاج 2023 بمساحة أكبر من قرينتها 2022، حيث يبلغ طولها 7.1 بوصات وقاعدة عجلات أعرض بمقدار 3.4 بوصة، وينتج عن زيادة الحجم هذه مساحة داخلية أكبر بكثير.

في حين أن طراز 2022 يحتوي على 38.2 بوصة فقط من المساحة المتوفرة في المقاعد الخلفية للأرجل، فإن طراز 2023 به 41.3 بوصة من مساحة الأرجل للمقاعد الخلفية.

كما توفر سبورتاج 2023 مساحة تخزين أكبر ، مع سعة شحن خلفية تبلغ 39.6 قدمًا مكعبًا ، مقارنة بـ 30.7 قدمًا مكعبًا في سبورتاج 2022.

بالإضافة إلى المساحة المتزايدة، تعد سبورتاج 2023 أكثر تطوراً من الناحية التكنولوجية من سبورتاج 2022، فهي توفر شاشة منحنية بانورامية مزدوجة جديدة، مع شاشة لمس معلومات وترفيهية مقاس 12.3 بوصة وشاشة عرض رقمية مقاس 12.3 بوصة، كما يوفر طراز 2023 واي فاي بالسيارة.

القوة والأداء



تتمتع سبورتاج 2023 بقوة في الأداء، فتبلغ قوة محركها الأساسي رباعي الأسطوانات 187 حصانًا، مقارنةً بـ 181 حصانًا في سبورتاج 2022، وعلى الرغم من حجمها الأكبر، إلا أن سبورتاج 2023 لديها زيادة في اقتصاد البنزين بنسبة 8٪ مقارنةً بسيارة سبورتاج 2022.

الطرق الوعرة والتضاريس الصعبة





ترتقي سبورتاج 2023 بإمكانياتها الفائقة على الطرق الوعرة بحواف X-Pro و X-Pro Prestige الجديدة، بالإضافة إلى نظام الدفع الرباعي القياسي ، تتمتع هذه الطرازات بالعديد من ميزات الطرق الوعرة للتعامل مع التضاريس الصعبة بسهولة.

وتشمل هذه الميزات أوضاع القيادة متعددة التضاريس ، وإطارات BF Goodrich لجميع التضاريس، وعجلات الطرق الوعرة باللون الأسود غير اللامع بمقاس 17 بوصة، فيما لا تقدم سبورتاج 2022 نموذجًا يركز على الطرق الوعرة.