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حاكم دبي يوجه رسالة دعم إلى محمد بن سلمان بخصوص «إكسبو 2030»

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حاكم دبي يوجه رسالة دعم إلى محمد بن سلمان بخصوص «إكسبو 2030» حاكم دبي يوجه رسالة دعم إلى محمد بن سلمان بخصوص «إكسبو 2030»

وجه الشيخ محمد بن راشد، حاكم دبي، رئيس الإماراتية، إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رسالة دعم، بعد تقدم المملكة بطلب الترشح لاستضافة «إكسبو 2030».

وعلى حسابه في «تويتر»، قال محمد بن راشد: «تقدمت المملكة اليوم بطلب استضافة إكسبو 2030...نعلن من اليوم دعم طلب المملكة، ونعلن أيضا أن المعارف والخبرات التي اكتسبناها خلال 7 سنوات من الإعداد لإكسبو 2020 ستكون متاحة للأشقاء».

وأضاف: «آثار إكسبو ستمتد لسنوات، ونجاح المملكة نجاح لكل المنطقة..كل التوفيق لأخي محمد بن سلمان في هذا المشروع».

ويوم الجمعة، أعلنت ، تقدمها بطلب رسمي إلى المكتب الدولي للمعارض BIE (الهيئة المنظمة لمعرض إكسبو الدولي)، لاستضافة معرض «إكسبو 2030» في مدينة الرياض، تحت شعار «حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل»، في الفترة من 1 أكتوبر إلى 1 أبريل 2031.

جاء ذلك في خطاب من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، ديميتري كركنتزس، وفق ما ذكرت وكالة «واس».

وأكد الأمير محمد بن سلمان في خطابه، أن هذا الترشح «يعد تحديا مهما ورمزيا للمملكة العربية السعودية»، معربا عن ثقته بـ«مقدرة المملكة والتزامها بإقامة نسخة تاريخية من معرض إكسبو الدولي بأعلى مراتب الابتكار، وتقديم تجربة عالمية غير مسبوقة في تاريخ تنظيم هذا المحفل العالمي».

المصرى اليوم

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