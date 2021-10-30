لجنة الحكام تفاضل بين ثنائي لإدارة قمة الأهلي والزمالك

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تفاضل لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبدالفتاح، بين الثنائي، إبراهيم نور الدين، ومحمود البنا، لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك تحكيميا، والتى ستقام في تمام الساعة الثامنة مساء على أرض ملعب ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز.

وعلمت «المصري اليوم» أن المنافسة انحصرت بين إبراهيم نور الدين والبنا، بعدما تم الاستقرار على إسناد المباراة تحكيمياً إلى طاقم مصري، بالرغم من مطالبة الأهلي والزمالك باستقدام طاقم تحكيم أجنبي.

من جهة آخرى، استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبدالفتاح، على صرف مستحقات الحكام المتأخرة يوم الثلاثاء المقبل، عن شهر أكتوبر الجاري، لكافة أقسام الدوريات الأول والثانى والثالث والرابع، بالإضافة إلى مسابقات الجمهورية للشباب والناشئين للقسمين الأول والثاني ومسابقة كرة الصالات جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم «السبت» مسئولى الاتحاد مع عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام.