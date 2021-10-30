منافسة شرسة على مجلس إدارة نادى بني سويف الرياضي بدأت بـ3 مرشحين (صور وفيديو)

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تعد انتخابات نادى بنى سويف الرياضى الحالية، الأعنف في تاريخ النادى، فقد وصل عدد المرشحين إلى 30 شخصًا، وغطت اللافتات ارجاء النادى وكان المحاسب على سليم رئيس النادى الحالى والذى يبلغ من العمر 42 سنة أعلن في «بث مباشر» انفردت المصرى اليوم به عدم ترشحه في الدورة المقبلة فيما اعلن احمد سيف مشرف كرة القدم وعضو مجلس الادارة الحالى ايضا عدم ترشحه للمجلس القادم بينما يخوض باقى المجلس الحالى كله الانتخابات على مقاعد النائب وامين الصندوق وفوق السن وتحت السن

وتشهد الانتخابات منافسة بين عائلات قري المحافظة يسعون خلالها بالفوز بأحد المقاعد «الرئيس، نائب الرئيس، أمين الصندوق، عضوية فوق السن، عضوية تحت السن» خلال الانتخابات المحدد لها يوم الجمعة 26 من نوفمبر المقبل.

والمفاجاة انه يتنافس على مقعد رئاسة مجلس ادارة النادى 3 مرشحين جمعيهم من مركز إهناسيا وهم النائب الحالى لدائرة اهناسيا اللواء سامي توفيق وهو من قرية سدمنت الجبل بمركز اهناسيا واللواء كمال الدين حسين رئيس الهيئة الهندسية الاسبق ومن قرية «المماليك» والمحامى عادل الدهشوري من قرية معصرة نعسان بمركز اهناسيا والذى دخل الانتخابات التكميلية على مقعد نائب رئيس مجلس الادارة ولم يحالفه الحظ

فيما يتنافس على منصب نائب رئيس المجلس 3 وهم، جابر سليم، النائب الحالى الذي فاز بالمقعد من 18 شهر بعد وفاة النائب السابق احمد عاطف، وهو ابن عائلة «سليم» بقرية زاوية الناوية بمركز ببا، ويدخل المنافسه قريبه احمد صلاح رشوان وهو من قرية بنى مؤمنة بمركز ببا ونجح في العضوية في المجلس قبل السابق كما يدخل معهما المنافسة امجد سمير من قرية الحلابية بمركز بنى سويف وسبق ان كان عضوا بالمجلس تحت السن وفاز باعلى الاصوات

فيما يتنافس على منصب امين الصندوق، اثنين مرشحين، هم نبيل معارك من قرية معارك بمركز بنى سويف ومن عائلة سياسية وعضو مجلس ادارة سابق وترشح في الانتخابات السابقة على نفس المنصب ولم يحالفه الحظ امام غريمه باهر الزعير امين الصندوق الحالى والذى ترشح على نفس المقعد وهو من عائلة الزعيرى الاكبر تصويتا في الانتخابات

ويتنافس (١٧) عضوا من الجمعية العمومية فوق سن لاختيار 5 مقاعد فقط وهم: المحاسب مصطفي عاشور شاكر ومحمد محمد عبداللطيف ومصطفي شعبان وهما عضوان مجلس ادارة حاليين والدكتور أحمد عبدالله والدكتورة هبة عبدالعظيم مدير التامين الصحى والدكتورة إيمان أبوعوف عضو مجلس ادارة حالى والمهندس أشرف حجازي وتامر حسين ومحسن على ومصطفي محمد عمر وأمير عيسي وإبراهيم الشيمي وأحمد بكري عابدين وعلي جابر والدكتور محمد رمضان عبدالوهاب ومحمد خالد عبدالرحمن وأحمد الزعيري

ويتنافس(٥) اعضاء جمعية عمومية تحت اسن على مقعدين فقط: وهم المهندس محمد الواضح عضو مجلس ادارة حالى والكابتن لطفي أبوزيد وحازم التبيني وأحمد حمدي وأحمد طارق