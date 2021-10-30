بث مباشر مباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يقود الريدز

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يواجه ليفربول نظيره برايتون اليوم السبت 30-10-2021، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المتوقع أن يقود المصري الدولي محمد صلاح فريق ليفربول اليوم في مباراته ضد برايتون.

وينطلق اللقاء بين الفريقين، ليفربول وبرايتون، عند الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة- مصر، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة- السعودية، والسادسة بتوقيت الإمارات- أبوظبي- دبي

تنقل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد عبر شبكة قنوات بي إن سبورت بين سبورت وتذاع على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports HD 1 English

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أليكساندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: كيرتس جونز، جوردان هندرسون، نابي كيتا.

خط الهجوم: ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، بينما يقع برايتون في المركز الخامس برصيد 15 نقطة فقط.