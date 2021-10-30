تشكيل ليفربول المتوقع أمام برايتون.. محمد صلاح أساسيًا

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تقام اليوم السبت مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يحل برايتون ضيفًا على ليفربول في ملعب «أنفليد».

وتقام المباراة في تمام الرابعة عصرًا، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 English

ومن المتوقع أن يقود الدولي المصري محمد صلاح تشكيل الريدز.

ومن المتوقع أن يلعب ليفربول بالتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أليكساندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: كيرتس جونز، جوردان هندرسون، نابي كيتا.

خط الهجوم: ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب «بريميرليج» برصيد 21 نقطة، بينما يقع برايتون في المركز الخامس برصيد 15 نقطة فقط.