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مواعيد مباريات اليوم 30-10-2021 والقنوات الناقلة لمواجهات ليفربول وريال مدريد وبرشلونة والمقاولون العرب

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مواعيد مباريات اليوم 30-10-2021 والقنوات الناقلة لمواجهات ليفربول وريال مدريد وبرشلونة والمقاولون العرب مواعيد مباريات اليوم 30-10-2021 والقنوات الناقلة لمواجهات ليفربول وريال مدريد وبرشلونة والمقاولون العرب

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تقام اليوم السبت 30-10-2021 عدة مباريات في المنافسات العربية والعالمية.

إذ تقام عدة منافسات في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري المصري الممتاز.

وتستعرض «المصري اليوم» مواعيد أبرز المباريات والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي

يواجه ليستر سيتي نظيره أرسنال ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي، وتقام المباراة في تمام الواحدة والنصف ظهرًا، وتذاع عبر قناة BT Sport 1 HD

ويحل برايتون ضيفًا على ليفربول المحترف في صفوفه المصري الدولي محمد صلاح على أرض ملعب أنفليد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 English

وفي نفس التوقيت، يواجه مانشستر سيتي نظيره كريستال بالاس، وتذاع المباراة عبر قناة Sport TV2 Potugal

كما يواجه نيوكاسل يونايتد نظيره تشيلسي في نفس التوقيت، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports Connect

ويستضيف توتنهام هوتسبير نظيره مانشستر يونايتد في تمام السادسة والنصف مساءً، وتذاع عبر قناة Diema Sport 2 HD

الدوري الإسباني

يواجه إلتشي نظيره ريال مدريد ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر البطولة، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وتضاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1

ويستضيف برشلونة ديبورتيفو ألافيس ضمن منافسات نفس الجولة، وتقام المباراة في تمام التاسعة مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1

الدوري المصري

يواجه الاتحاد السكندري نظيره فيوتشر ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر البطولة، وتقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساءً على أرض استاد الأسكندرية، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويلعب إنبي مع المقاولون العرب ضمن منافسات نفس الجولة، وتقام المباراة في تمام الثامنة مساءًعلى استاد بتروسبورت، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

المصرى اليوم

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