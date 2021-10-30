«وضع طبيعي».. أول تعليق من فرج عامر بعد خسارته انتخابات سموحة

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علق المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، على خسارته انتخابات النادي السكندري التي اقيمت أمس الجمعة.

وكتب فرج عامر، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»:«الحمد لله، أنا بحترم رأي الجمعية العمومية لنادي سموحةً واعتقد أنني أديت كل ما استطيع لنادي سموحة، وتمنياتي لأعضاء ومجلس إدارة نادي سموحةً الجديد كل نجاح وتوفيق».

وأضاف: «ماحدث هو وضع طبيعي لأن كل بداية لها نهاية ولا يمكن أن أتواجد في نادي سموحة أكثر من ٢٣ عامًا، والآن آن الأوان لتركيز أكثر في عملي وفي بناء وتطوير مشروع سانتوريني الذي ليس لة علاقة من قريب أو بعيد بنادي سموحة، وأرض نادي سموحة العلمين هي باسم نادي سموحةً والعقد باسم نادي سموحة، وربنا يعمل اللي فية الخير».

وكانت انتخابات سموحة أسفرت عن فوز وليد عرفات بمقعد الرئاسة على حساب المهندس محمد فرج عامر، الذي استمر رئيسًا للنادي لمدة 23 عامًا.

وفاز عمر الغنيمي، بمنصب نائب الرئيس، وفي العضوية فاز كل من أحمد عجلان، ورامي فتح الله، وأشرف مختار، وأحمد رجب عدلي، بينما فازت ماهينور سامح بمقعد العضو تحت السن.