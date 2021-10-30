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طقس خريفي بارد بشمال سيناء مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة

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طقس خريفي بارد بشمال سيناء مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة طقس خريفي بارد بشمال سيناء مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة

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يسود محافظة شمال سيناء، اليوم السبت، طقس خريفي معتدل الحرارة خلال ساعات النهار، وبارد خلال ساعات الليل، مع نشاط ملحوظ للرياح الخفيفة والشبورة المائية وسط توقعات بسقوط أمطار خفيفة.

وتراوحت درجات الحرارة في مدن محافظة شمال سيناء ما بين 15 وحتى 29 درجة، حيث سجلت مدينة العريش درجة حرارة ما بين 19 و27 درجة، ومدينة رفح ما بين 20 و27 درجة وفي مدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 15 و29 درجة.

وواصلت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، حيث أكدت الغرفة استقرار الأحوال الجوية وعدم تلقي أي إخطارات أو شكاوى بخصوص الظروف الجوية.

المصرى اليوم

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