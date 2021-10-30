بالأرقام .. النتيجة الكاملة لانتخابات نادي سموحة بعد سقوط فرج عامر (صور)

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فاز المحاسب وليد عمر عبدالعزيز عرفات، بمنصب رئيس مجلس ادارة نادى سموحه الرياضى الجديد، بعد حصوله على 11308 صوتاً بفارق نحو 1213 صوت عن أقرب منافسيه المهندس محمد فرج عامر، والذى حصل على 10095 صوتاً مقابل 352 صوتاً لرفعت مرسى، و263 أحمد حسين الصغير، و253 صوتاً لهانى محمد أمين، وذلك في الانتخابات الساخنة التى جرت أمس بـ100 لجنة انتخابية.

وأسفرت لجان الفرز، عن فوز "عرفات" بمنصب رئيس النادى الجديد، حيث كان نائباً لرئيس النادى في الدورة السابقة، فيما بلغت جملة الأصوات الصحيحة 22271 صوت والباطلة 434 صوتاً.

كما فاز بمقعد نائب الرئيس عمر خميس الغنيمى، بـ 9077 صوتاً، بفارق 2287 صوتا عن أقرب منافسيه طارق الوكيل، الذى حصل على 6790 صوتاً، وحصل هيثم درويش على 3522 صوتاً ومصطفى كامل على 1560 صوتاً ونادر عبدالهادى على 1059 صوتاً وأحمد مصطفى على 163 صوتاً.

وشهدت الانتخابات اقبال كبير من جانب أعضاء الجمعية العمومية، ممن لهم حق التصويت في انتخابات نادى سموحة بالإسكندرية، وبلغ عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت، 102 ألف عضو، فيما بلغ عدد مقرات الاقتراع 100 لجنة قضائية.

في انتخابات ساخنة .. وليد عرفات رئيساً جديداً لنادى سموحه بفارق 1213 صوتاً عن فرج عامر أقرب منافسيه (صور)

في انتخابات ساخنة .. وليد عرفات رئيساً جديداً لنادى سموحه بفارق 1213 صوتاً عن فرج عامر أقرب منافسيه (صور)

في انتخابات ساخنة .. وليد عرفات رئيساً جديداً لنادى سموحه بفارق 1213 صوتاً عن فرج عامر أقرب منافسيه (صور)

في انتخابات ساخنة .. وليد عرفات رئيساً جديداً لنادى سموحه بفارق 1213 صوتاً عن فرج عامر أقرب منافسيه (صور)

في انتخابات ساخنة .. وليد عرفات رئيساً جديداً لنادى سموحه بفارق 1213 صوتاً عن فرج عامر أقرب منافسيه (صور)

في انتخابات ساخنة .. وليد عرفات رئيساً جديداً لنادى سموحه بفارق 1213 صوتاً عن فرج عامر أقرب منافسيه (صور)

في انتخابات ساخنة .. وليد عرفات رئيساً جديداً لنادى سموحه بفارق 1213 صوتاً عن فرج عامر أقرب منافسيه (صور)

في انتخابات ساخنة .. وليد عرفات رئيساً جديداً لنادى سموحه بفارق 1213 صوتاً عن فرج عامر أقرب منافسيه (صور)

في انتخابات ساخنة .. وليد عرفات رئيساً جديداً لنادى سموحه بفارق 1213 صوتاً عن فرج عامر أقرب منافسيه (صور)

في انتخابات ساخنة .. وليد عرفات رئيساً جديداً لنادى سموحه بفارق 1213 صوتاً عن فرج عامر أقرب منافسيه (صور)

في انتخابات ساخنة .. وليد عرفات رئيساً جديداً لنادى سموحه بفارق 1213 صوتاً عن فرج عامر أقرب منافسيه (صور)

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